Werken aan ijsvogelwand

SCHIEDAM - Afgelopen zaterdag hebben drie vrijwilligers werkzaamheden verricht aan de ijsvogelwand nabij de Poldervaart en begraafplaats Beukenhof.

Het pad naar en voor de ijsvogelwand is voorzien van verse houtsnippers. De ijsvogelwand is versterkt met een aantal nieuwe takken en verder is er het één en ander vastgeschroefd. Het hele karwei nam niet meer dan anderhalf uur in beslag. Het duurt nog even voor de ijsvogels gaan starten met hun broedactiviteiten. De werkzaamheden zijn in ieder geval afgerond.