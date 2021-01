Fors minder bezoekers Wenneker Cinema

Voor Wenneker Cinema hebben de coronamaatregelen grote gevolgen gehad voor de bezoekcijfers van 2020.

SCHIEDAM - In 2019 bezocht nog een recordaantal van ruim 19.000 bezoekers de filmzalen van het Schiedamse filmhuis. Het afgelopen jaar is het aantal bezoekers gezakt naar 8.000. Deze daling is wel in lijn met de landelijke cijfers die de NVBF onlangs publiceerde (een daling van 56%). Daarnaast heeft de in het Wennekerpand gevestigde bioscoop minder inkomsten binnengekregen door het noodgedwongen sluiten van de horecavoorziening.



Directeur Gerard Sparla is niet verbaasd over de cijfers. “2020 startte goed voor ons. Als we de lijn van de eerste maanden hadden kunnen voortzetten, dan waren we wellicht boven de 20.000 bezoekers uitgekomen. De helft van het bezoek over 2020 komt nu voor rekening van de periode vóór de eerste lockdown. Hierna zijn we onregelmatig open geweest met een beperkte bezetting van de zalen. Dat is terug te zien in de cijfers. Gelukkig hebben we nog schoolklassen mogen ontvangen en trok ook de benefietvoorstellingen van de lokale Lions te Riviere een paar honderd bezoekers.”



In financieel opzicht zijn het ook zware tijden voor Wenneker Cinema. “In het verleden zijn we altijd in de plus geëindigd. Dit jaar dreigt een tekort van 30.000 euro”, aldus voorzitter Menno Siljee. “Van de maatregelen die het Rijk heeft ingevoerd, hebben wij tot nu toe geen gebruik kunnen maken. Wethouder Duncan Ruseler heeft tijdens een bezoek in mei aangegeven dat de gemeente minder strikt naar de prestatieafspraken voor 2020 gaat kijken. Daarnaast is de subsidie voor 2021 al toegezegd. Door de afgelopen jaren zuinig te zijn geweest, kan het filmhuis de financiële klap nu nog opvangen. Deze situatie moet echter niet lang meer duren.”



Gerard Sparla hoopt dat hij snel weer de Schiedamse filmliefhebber mag ontvangen in het pand aan de Vijgensteeg. “We merken dat er grote behoefte bij onze bezoekers is om weer van film te kunnen genieten in een filmzaal en met anderen. Onze 60 vrijwilligers willen ook weer snel aan de slag. Maar gezondheid gaat uiteraard boven alles!”