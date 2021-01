125-jarig jubileum Bakker Ammerlaan

Het familiebedrijf Bakker Ammerlaan bestaat 125 jaar!

SCHIEDAM - Op 15 januari 1896 begonnen Leonardus Ammerlaan en zijn vrouw Anna een bakkerij in de Dorpsstraat te Bleiswijk. In de loop der jaren werd de bakkerij regelmatig vernieuwd en uitgebreid. In de jaren 70 en 80 maakte de stad Zoetermeer een enorme groei door en Bakker Ammerlaan opende in die tijd meerdere winkels in de nieuwe wijken. Later kwamen er ook winkels bij in Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs, Delft, Hazerswoude, Nieuwerkerk a/d IJssel, Nootdorp, Pijnacker, Rotterdam, Schiedam, Waddinxveen en Zevenhuizen. In 2002 verhuisde Bakker Ammerlaan naar een groter pand op het bedrijventerrein in Bleiswijk. Van daaruit worden de winkels bevoorraad die in een straal van zo’n 20 kilometer om het bedrijf liggen.

Vanwege de huidige lockdown, waardoor ook veel collega winkeliers momenteel gesloten zijn, wordt dit jubileum nu nog niet uitgebreid gevierd. Dit hoopt Bakker Ammerlaan in te halen wanneer er later dit jaar weer meer georganiseerd kan worden! Wel zullen er door het jaar heen diverse leuke acties zijn. Op de sociale media wordt wekelijks teruggeblikt op de geschiedenis van 125 jaar Bakker Ammerlaan. Joost en Mark Ammerlaan (5e generatie) : ‘Dit jubileum was niet mogelijk geweest zonder alle medewerkers die dag en nacht klaarstaan om de lekkerste broden en banket te maken en verkopen! Wij als familie zijn dankbaar dat we ook in deze lastige tijd nog steeds sterk staan en de klanten van verse producten mogen voorzien.’