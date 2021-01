Vrij baan voor kunstenaars op het stadskantoor in Schiedam

SCHIEDAM - Kunstenaars krijgen vrij spel op het stadskantoor in Schiedam.

Van vrijdag 15 t/m zondag 17 januari 2021 projecteert het Stedelijk Museum Schiedam kunst van schilders, fotografen en videokunstenaars op de vijftig meter hoge toren, het grootste scherm van de stad. ‘Drie avonden lang nemen zij de projector over’, zegt Catrien Schreuder, Hoofd Tentoonstellingen en Collecties. De projector op Molen De Kameel staat elke avond tussen 17.00 - 21.00 uur aan. Je kunt het van verre zien als je een blokje om gaan. Sommige Schiedammers zitten op de eerste rang en hebben er vanuit hun woonkamer zicht op. . Algoritmes ‘Terwijl wij de apparatuur leveren, maken de kunstenaars beelden, animaties of grafisch werk’, vervolgt Schreuder. ‘Het idee komt van kunstenaarscollectief LiGHT UP. Zij vroegen zich af: ‘Wat gebeurt er als we kunstenaars de vrije hand geven op dat gigascherm?’ Vervolgens nodigden ze kunstenaars uit. Ze doen te gekke dingen met gebruik van algoritmes; procedurele kunst noem je dat.’

Mediakunstenaars Het driedaagse slotakkoord van Onze kunst in het licht bevat werk van onder andere fotograaf Mirjam Boomert (Vlaardingen/Schiedam) en videokunstenaar Hester Scheurwater (Rotterdam). Tussendoor zie je werk van mediakunstenaars die zijn verbonden aan LiGHT-UP COLLECTIVE: Jan Willem Campmans, Jaco Schilp, Tristan Gieler en Sem Schreuder (geen familie).



Zij creëren beelden voor podia op grote festivals als Mysteryland met soms meer dan honderdduizend bezoekers. In Schiedam kunnen ze hun eigen gang gaan en niet eerder vertoond vrij werk laten zien. Jan Willem Campmans is enthousiast over de samenwerking. ‘Het museum biedt een professioneel platform waar verschillende kunstenaars zichzelf op spectaculaire wijze kunnen profileren.’



Bijzonder is dat ze zaterdagavond enkele uren live gaan vj’en. Een vj is een video- of visual jockey, iemand die bewegende beelden maakt. Grote kans dat beelden die het museum de afgelopen week liet zien nog even voorbijkomen in hun remix. Tijdens dit laatste weekend projecteert het museum ook werk van onder andere Meryem Slimani, Perrine Philomeen en Shertise Solano. Zij maken digitale werken, foto’s en animatie, werk dat het museum vorig jaar aankocht.



Deelnemende kunstenaars: Dick Berkenkamp, Mirjam Boomert, Jan Willem Campmans, Nikolaj Dielemans, Tristan Gieler, Michel Heen, Perrine Philomeen, Jaco Schilp, Hester Scheurwater, Sem Schreuder, Shertise Solano, Meryem Slimani, Pauline Tonkens. De projectie ligt in het verlengde van het project Jouw foto in het licht, waarbij je tijdens de kerstvakantie geluksmomenten van Schiedammers kon zien. Inwoners deelden hun selfies, kiekjes en professionele foto’s van belangrijke momenten. Deze foto’s werden, net als tijdens het laatste weekend, geprojecteerd vanaf Molen De Kameel. Mede dankzij de enthousiaste medewerking van de Stichting De Schiedamse Molens werd het project een succes.



Het museum wilde met de fotoprojectie iets positiefs doen tijdens corona. Enkele dagen vóór het begon, ging de tweede nationale lockdown in. Het project was een van de weinige dingen die nog wel door kon gaan. Van 7 t/m 14 januari 2021 projecteerde het museum foto’s van kunst, waaronder foto’s van kunst die het museum het afgelopen jaar wist aan te kopen.



Met dank aan Gemeente Schiedam, Stichting De Schiedamse Molens, SDAM.