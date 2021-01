Wonen, ruimte en groen op vernieuwd Wibautplein

SCHIEDAM - Het Wibautplein krijgt een nieuwe inrichting, waardoor de wijk Nieuwland opnieuw een positieve impuls krijgt. Naast 130 hoogwaardige, duurzame woningen is er veel ruimte voor groen en een wijkpark.

De gemeente Schiedam heeft in 2020 zes ontwikkelaars gevraagd een passend plan te ontwerpen voor het Wibautplein. De drie die als besten uit de bus kwamen is gevraagd hun plan verder uit te werken. Het plan WIJpark van ontwikkelaar Bemog voldoet kwalitatief het best aan de door de gemeente opgestelde wensen.



Wethouder Fahid Minhas: “Opnieuw voegen we in Nieuwland een groot aantal hoogwaardige woningen toe in verschillende soorten en afmetingen. In onze vraag aan de markt hebben we ook benadrukt dat in het plan veel aandacht moeten zijn voor een groene omgeving, duurzaamheid en voldoende ruimte, onder andere voor een wijkpark. Het WIJpark combineert al die wensen. Daarmee krijgt ook de openbare ruimte in de wijk een impuls.”

“Het ontwerp bevat verschillende fraaie gebruiksruimten en biedt ruimte voor groen en spelen. Het aan te leggen ‘multifield’ kan op verschillende manieren worden gebruikt en zorgt voor verbinding in de wijk. Parkeren is mogelijk in een bebouwde, ondergrondse parkeergarage. Zo ontstaat er meer ruimte en groen, wat een van onze belangrijkste wensen was. Het plan is natuurinclusief en klimaatadaptief; er is niet alleen veel aandacht voor het voorkomen van hittestress en wateroverlast, maar het Wibautplein gaat ook een ecologisch netwerk vormen met de omgeving.”

Het WIJpark bestaat uit circa 130 huur- en koopwoningen van verschillende grootte in het midden- en hogere segment. Het plan voorziet in zowel grondgebonden woningen als appartementen en maisonnettes.



De gemeente Schiedam biedt Bemog een grondreserveringsovereenkomst aan. Dit betekent dat de ontwikkelaar het recht krijgt om de locatie verder te ontwikkelen. De omgeving wordt nadrukkelijk betrokken bij het verder verfijnen van de plannen.

De ontwikkeling van het Wibautplein is een van de projecten die voortkomen uit het programma Kansen in de Stad, dat in 2020 is gestart. Dat richt zich op het versterken en verbeteren van Schiedam door gemeentelijk vastgoed en grond die niet (meer) bijdragen aan beleidsdoelstellingen beschikbaar te maken voor initiatieven van ondernemers/marktpartijen. Dit biedt mogelijkheden om de stad verder te ontwikkelen.