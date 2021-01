nieuwe herinneringen in de maak voor parkweg

Het gat aan de Parkweg heeft nog iets weg van een oorlogsgebied door de brokstukken beton van de gesloopte flats, maar na het puinruimen zal er een nieuwe buurt ontstaan waar gezinnen met kinderen, ouderen en alleenstaanden gezellig door elkaar wonen.

Door Bart Bos



SCHIEDAM - Dat project is De Buurttuin, een project dat zal bestaan uit ongeveer 240 woningen, dit zullen zowel koop- als (sociale) huurwoningen zijn. Nog een half blok portiekwoningen in de Van Heuven Goedhartstraat afknabbelen door de grote grijpers, puinruimen, en dan zijn de grootste fases van het project, A en B, klaar voor de transformatie. De fases die daar op volgen, C en D, betreffen de sloop van de woonblokken tussen de Parkweg en de M.C.M de Grootstraat. De Buurttuin moet een gezellige buurt worden waar bewoners zich vrij en veilig kunnen voelen door autovrije, groene gebieden en speelplekken voor de allerkleinsten.