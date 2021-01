Nieuwe voorzitter Stichting St. Janskerk Schiedam

SCHIEDAM - Bram van Hengel heeft in de laatste bestuursvergadering in 2020 van de Stichting St. Janskerk Schiedam zijn functie als voorzitter ter beschikking gesteld. Hij had al in 2019 gezegd dit te zullen doen, zodra de verbouwing van de ontmoetingsruimte in de St. Janskerk voltooid zou zijn.

Het bestuur heeft in dezelfde vergadering vanuit zijn midden Huib Sneep, na diens instemming unaniem gekozen tot nieuwe voorzitter. Huib Sneep kent evenals Bram van Hengel, de St. Janskerk door en door. Hij was vanuit andere functies en als vrijwilliger al vele jaren betrokken bij de instandhouding en de exploitatie van de kerk. In 2018 trad hij toe tot het bestuur van de stichting. Bram van Hengel was sinds de oprichting in 2011 voorzitter en blijft lid van het bestuur.