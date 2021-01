Crowdfundingactie horeca Schiedam Centrum levert meer op dan geld alleen

SCHIEDAM - Het is alweer een aantal weken geleden dat de voorzitters, Maurice van Schiedam Centrum en Michael van Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Schiedam, de koppen bij elkaar staken.

Het voor de tweede keer sluiten van de horeca was een grote tegenslag voor zowel de individuele horeca ondernemers alsook voor de andere ondernemers in het centrum. “Het is juist de combinatie die de binnenstad aantrekkelijk maakt voor publiek, vertelt Maurice. “We wilden daarom laten weten dat ondernemers er niet alleen voor staan. Samen met Michael kwamen we tot een initiatief om de horeca te ondersteunen. En het heeft gewerkt!”



Schiedam Centrum die eerder al een site lanceerde met daarop alle horeca om de consument tot bestellen en afhalen aan te zetten, startte nu een crowdfunding voor deze specifieke groep ondernemers. Iedereen die de horeca mistte, kon mee doen. Elke bijdrage was welkom als hart onder de riem. De persoonlijke berichtjes die de gevers bij hun donatie plaatsten, maakten de actie nog eens extra hartverwarmend. Michael vertelt: “Zo lief om te lezen dat klanten hun jaarlijkse etentje met de familie nu doneerden om hun favoriete restaurant te helpen. We bedanken alle Schiedammers die hebben bijgedragen aan deze actie of met bestellen en afhalen de horeca ondersteunen. Blijf dit vooral doen!”



De actie heeft € 4.534,00 opgebracht. Maurice vertelt: “We hadden hoog ingestoken om te laten zien dat we met elkaar veel kunnen. Ook al hebben we dat bedrag nu nog niet gehaald, we vinden het belangrijk om niet langer te wachten met het verdelen en uitkeren aan de deelnemers. Zij kunnen dit kleine gebaar goed gebruiken in dit nieuwe jaar.” Michael knikt en vult aan: “Het is niet alleen geld, de actie heeft ondernemers ook extra kracht gegeven om door te gaan. Om toch in te zetten op afhalen en bestellen, het verbeteren van sites of om met andere creatieve acties hun klanten te verrassen. We weten hoe veel dit vergt en willen blijven helpen waar we kunnen.” Maurice sluit af: “Precies, zeker nu bijna alle ondernemers in het centrum in hetzelfde schuitje zitten door de gehele lockdown, zetten we ons maximaal voor hen in.”