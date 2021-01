Eindejaarsactie Blik op 2021 was een groot succes

De inzamelingsactie Blik op 2021 van Stichting Net Niet Genoeg is een groot succes geworden. In de vijf dagen tussen Kerst en Oud & Nieuw konden inwoners van Schiedam lang houdbare levensmiddelen doneren, waarmee de stichting 200 boodschappenpakketten heeft gemaakt voor gezinnen in armoede.

SCHIEDAM - “December is een dure maand, ook voor gezinnen die het niet breed hebben”, zegt Natasja Westmaas, bestuurslid van de stichting. “En dus zorgen wij ervoor dat ze zich geen zorgen hoeven te maken of er in januari een goede maaltijd op tafel staat.” De stichting zamelde in de vijf dagen tussen Kerst en Oud & Nieuw lang houdbare levensmiddelen in waarmee tenminste vier goede gezinsmaaltijden op tafel kunnen worden gezet: een soepmaaltijd, een groentemaaltijd, een pastamaaltijd en een rijstmaaltijd. Door het succes van de actie kon er in alle tassen ook een 5e en een 6e maaltijd gedaan worden.

Naast alle levensmiddelen die zijn gedoneerd - onder meer door de Rotary Schiedam die ruim 1.300 producten doneerde - zijn er ook geldelijke donaties ontvangen, waaronder een bijdrage van Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.. Dankzij die bijdrages wordt aan alle pashouders ook een zak aardappelen en appels, een doos eieren, een pak toiletpapier én een tegoedbon voor vlees aangeboden. “De Voedselbank is altijd open, ook rondom de feestdagen, maar veel van de gezinnen die bij ons ingeschreven staan, kunnen daar niet terecht omdat zij net boven de inkomensgrens zitten.” De stichting is dan ook enorm trots op alle Schiedammers die zich voor de actie hebben ingezet, omdat het gaat om een groep mensen die vaak tussen wal en schip valt. De tassen zijn op 9 januari verdeeld onder de pashouders van Stichting Net Niet Genoeg. Ook zijn er tassen naar Stichting Schiedam aan de Slag van Willy Heikamp gegaan, zijn er 20 tassen via de Spring Foundation naar gezinnen in Vlaardingen gegaan en zullen er via Stichting J&S Projecten ook nog een aantal tassen worden verdeeld. De tassen zijn enorm goed ontvangen. “Ik ben zo blij dat ik met zware boodschappentassen kan lopen”, aldus een van de pashouders.