Familieopstelling: 'Verborgen patronen boven water halen'

In het pand ‘de Walvis’ in Schiedam hebben Selma van Huijzen en Ton Meulman een praktijk: ‘Wetendveld familieopstelling en coaching’.

Door Kathy Huitema

SCHIEDAM - Familieopstelling kan nuttig zijn omdat je verborgen patronen, die vaak afkomstig zijn uit je gezin van herkomst, boven water kunt halen. Je erft het goede en het slechte dat je familie te bieden heeft. De oorzaken van je huidige problemen kunnen liggen in je familiepatronen en je vroege jeugdervaringen. Deze ervaringen drukken een stempel op je.Je slaat ze op: lichamelijk, emotioneel en mentaal. Maar ook de ervaringen van je ouders en grootouders draag je als familiegeschiedenis met je mee.

Familieopstellingen is een techniek die het mogelijk maakt om de oorsprong van je patronen op te sporen en je ervan te bevrijden. In een groepssessie kun je als vraagsteller of representant deelnemen en je vraag aanreiken. Dat is een kwestie waar je inzicht in wil. Bijvoorbeeld problemen in relaties, werk, geld verdienen, gezondheid; of je bent het zwarte schaap in de familie. Maar ook psychische problemen zoals angst, depressie en burn-out. De deelnemers spelen onder jouw regie als vraagsteller de rollen die in jouw gezin of familie relevant zijn.

Je hoeft dus niet je echte gezin of familie mee te nemen naar de sessie. Je werkt aan de interactie of communicatie tussen jou en anderen, bijvoorbeeld je partner of je kinderen. Je kijkt wat er precies tussen jou en de ander gebeurt en dat probeer je te veranderen. Bij familieopstellingen betrek je het hele systeem, je werkt aan jezelf als onderdeel van een groter geheel. Vrijwel altijd is dat je gezin of familie, maar ook het bedrijf waar je werkt kan aan de orde komen. Het resulterende inzicht kan helend en bevrijdend werken. Een deelnemer vertelt: ‘Ik kampte met problemen in mijn familie. Om te voorkomen dat mijn kinderen hiermee worden belast ben ik deel gaan nemen aan familieopstelling. Ik kom steeds een laagje dieper, bij mijn gevoel en bij het onverwerkte verdriet. Dat werkt helend. Ik kan nu echt leven. Zie weer bloemetjes en bijtjes. Familieopstelling leerde mij: ‘als je de steen op je levenspad niet opruimt, zullen je kinderen er later over struikelen.’

