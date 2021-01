Onderzoek Franciscus toont relatie grote buik- omtrek en ongunstig beloop Covid-19

Niet iedereen met overgewicht loopt extra risico bij een besmetting met Covid-19.

SCHIEDAM - Vooral een grote buikomtrek is riskant. Minder belangrijk is vet rond de heupen. Dat blijkt uit recent onderzoek in Franciscus Gasthuis & Vlietland. Dat is een extra motivatie om in het nieuwe jaar af te vallen. ´De plaats waar het vet zit is belangrijk voor het risico op een ongunstig beloop bij Covid-19´, aldus Cathelijne van Zelst, arts-onderzoeker. Cathelijne van Zelst coördineerde samen met arts in opleiding (AIOS) Thijs Janssen een onderzoek naar overgewicht bij Covid-19. Beiden werken op de afdeling Longgeneeskunde van Franciscus Gasthuis & Vlietland als arts-onderzoeker. ´Bij overgewicht kijken mensen vaak naar de body mass index (BMI). Ben je te zwaar voor je lengte? Maar dat vertelt je niet of je het figuur hebt van een appeltje of een peertje. Dat maakt voor het beloop van Covid-19 wel veel verschil´.

De onderzoekers volgden 86 patiënten met Covid-19 vanaf het moment dat ze op de Spoedeisende Hulp kwamen. Bij iedereen maten ze de omtrek van de buik en van de heup. De verhouding van die 2 vertelt of er teveel vet in de buik zit. Van deze groep kregen 31 patiënten ernstige problemen met hun longen. Zij kregen veel zuurstof toegediend of werden opgenomen op de Intensive Care. De onderzoekers vergeleken de buikomvang van deze groep met de patiënten die een milder verloop van de infectie hadden. ´Een dikke buik verslechtert je kansen als je Covid-19 krijgt´, aldus Thijs Janssen.

‘Het is een onafhankelijk risico, los van leeftijd, geslacht, of andere ziekten, zoals het metabool syndroom.’ De onderzoekers bekeken ook andere symptomen van een slechte levensstijl, zoals hoge bloeddruk en cholesterol, maar vooral de buikomvang blijkt een goede indicatie van het risico bij Covid-19. ´Minder eten en meer bewegen is altijd een goed idee. Zeker in deze coronatijd is een gezonde levensstijl een goed voornemen´, aldus Thijs Janssen. ´Deze pandemie laat zien hoe belangrijk dat is.´ Het onderzoek van Cathelijne van Zelst, Thijs Janssen en hun collega´s is gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift BMJ Open Respiratory Research. Het volledige verslag is te downloaden via deze link: http://bit.ly/metabool. De Netherlands Respiratory Society (NRS) brengt dit onderzoek onder de aandacht samen met Franciscus Gasthuis & Vlietland. De NRS is de koepel van Nederlandse wetenschappers op het gebied van gezondheid en ziekten van longen en luchtwegen.