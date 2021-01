Stedelijk Museum Schiedam verlengt fotoprojectie

SCHIEDAM - De megagrote fotoprojectie op het stadskantoor in Schiedam blijft nog even. Het Stedelijk Museum Schiedam projecteert van 7 t/m 14 januari eigen geluksmomenten onder de titel Onze kunst in het licht.

Je ziet kunstwerken die het museum vorig jaar aankocht en kunst uit de museumcollectie bij Schiedammers thuis. Als dank aan de gastvrijheid van Molen De Kameel waar de projector staat, komen ook foto’s van molens voorbij, iconen van de stad. Tussendoor kun je de lichtkunst van kunstenaarscollectief LIGHT UP COLLECTIVE bewonderen. De projector staat ‘s avonds aan tussen 17.00 uur en 21.00 uur. De kunst is van verre te zien als je even een blokje om gaat.

Onze kunst in het licht ligt in het verlengde van Jouw foto in het licht, de fotoprojectie met geluksmomenten van Schiedammers die tijdens de kerstvakantie te zien was. ‘Veel mensen lieten ons weten hoe bijzonder ze het vonden’, zegt Catrien Schreuder, Hoofd Tentoonstellingen en Collecties. ‘Ze schreven dat het hartverwarmend was dat ze zichzelf, hun geliefden en andere Schiedammers zo groot zagen. Als een baken over de stad verspreidden ze licht. Voor sommigen was het ook heel emotioneel omdat hun geliefden er niet langer zijn.’ Het museum wilde met de fotoprojectie iets positiefs doen tijdens corona. Enkele dagen vóór het begon, ging de tweede nationale lockdown in. Het project was een van de weinige dingen die nog wel door kon gaan.

Bij Onze kunst in het licht zie je foto’s van werk dat het museum in 2020 voor Schiedamse museumcollectie aankocht van onder andere Meryem Slimani, Jan Eric Visser en Koen Taselaar. Schreuder: ‘We willen ze graag aan de stad laten zien. Het is de kunstcollectie van iedereen die hier woont.’ Ook komen foto’s voorbij van de Kunstlogés, werken van het museum die nu bij Schiedammers thuis hangen. Daarbij kun je binnenkijken bij de deelnemers en lezen wat ze ervan vonden. Dat varieert van ‘Komisch, maar ook donker en hard, zo voel ik mij ook wel’ tot ‘Ik had er niks mee en ik heb er niks mee’.

Op de toren kun je verder genieten van foto’s van Schiedamse molens en van video mapping van het gebouw door LIGHT UP COLLECTIVE. Tijdens Jouw foto in het licht draaide het om de persoonlijke foto’s van de inwoners van Schiedam, zegt artistiek directeur Jan Willem Campmans. ‘We lieten niet zien wat wíj kunnen, het ging even niet om ons. Bij Onze kunst in het licht doen we dat wel. We schilderen met licht, waardoor je de toren van het stadskantoor totaal anders zal ervaren. Video mapping betekent letterlijk met video iets in kaart brengen.’

Jouw foto in het licht was bedoeld om dierbare herinneringen te delen met andere Schiedammers. Hoog in de lucht zag je selfies, kiekjes en professionele foto’s, van huwelijk tot geboorte en dood. Tijdens de 40 minuten durende loop spetterden ook vuurwerkfoto’s op de toren. Op 30 december 2020 liet het museum op verzoek van de familie een foto zien van 24-jarige Toon Mentink. De Schiedamse muzikant werd op die dag begraven. De uitvaartdienst vond plaats in de Grote Kerk, vlak bij het stadskantoor.

Ook doen Schiedamse ondernemers aan de Hoogstraat en de Groenelaan mee. Vera Sparrenboom vertelt over het geluksmoment van haar inzending. ‘Ik ben trots dat ik net als mijn inmiddels overleden ouders nu zelf een winkel op de Hoogstraat heb. Zij hadden op nummer 196 motorzaak Daytona Motors. Deze foto van mijn vader is, denk ik, genomen in het Beatrixpark ergens in de jaren ‘70.’ Om de ondernemers in deze moeilijke tijd een hart onder de riem te steken, maakte het museum van hun inzending een bord voor in de etalage. De borden zijn tot en met 17 januari 2021 te bekijken. Met dank aan Gemeente Schiedam, Mondriaan Fonds, NOG/Stichting Beheer SNS REAAL, SDAM.