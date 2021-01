Einde van tijdperk tanken

Wie in de eerste dagen van het nieuwe jaar dacht nog even snel de tank van de auto vol te gooien bij hun vertrouwde adres Shell tankstation op de Nieuwe Haven kwam bedrogen uit. De deuren van het aloude adres voor brandstof voor zowel de gemotoriseerde vier of tweewieler én de inwendige mens, in de vorm van een belegd broodje, hartige snack of zoetigheden bij de Shellwinkel, zijn sinds 1 januari voorgoed gesloten.

Door Bart Bos

SCHIEDAM - Het was al langer bekend dat Frankeland verder gaat uitbreiden en een tankstation past, net als de voormalige Bowling de Walvisch, niet in die plannen waarmee een decennialang tijdperk van tanken op de Nieuwe Haven tot het verleden behoort. Met de geplande nieuwbouw, die Havenveste gaat heten, zes bouwlagen hoog wordt en direct aan de straatkant van de Nieuwe Haven is gelegen, transformeert Frankeland in een seniorendorp met 553 woningen en tal van voorzieningen zoals: een zwembad, winkel, fysio, beweegruimte, winkel, kapsalon, beautysalon, pedicure, bibliotheek, internetcafé, kapel en stilteruimte verdeeld over Frankeland, Liduinahof, Havenbogen en het nieuwe Havenveste. Klantjes van Kalfsbeek worden middels een spandoek doorverwezen naar een Shellvestiging aan de Vlaardingendijk nabij Vijfsluizen waar eventueel ook de honger kan worden gestild in de onlangs verbouwde winkel