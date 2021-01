Man overleden nadat hij klem kwam te zitten onder oliebollenkraam

Rotterdam - Net over de grens van Rotterdam, op de Koemarkt in Schiedam, is vanmiddag een man overleden nadat hij klem kwam te zitten onder de oliebollenkraam van de beroemde bakker Nico Sterrenberg.

Bij het weghalen is de trailer deels omgevallen, waardoor er een man onder terecht kon komen. Bij aankomst van de hulpdiensten is direct gestart met de reanimatie, maar dat mocht niet baten. Hij overleed ter plaatse. Hoe de trailer deels om kon vallen is nog niet bekend.