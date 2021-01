Toosten in de voortuinen

SCHIEDAM - De jaarwisseling vieren met meer mensen en toch verantwoord, binnen de formele coronavoorschriften: in Kethel kon het.

Aan de Schiedamseweg hadden Bente en Chris Zijdeveld in hun voortuin een tafeltje ingericht met flessen bubbels in allerlei soorten: droog, zoet, alcoholvrij en prikwater. Bijna alle uitgenodigde buren kwamen, gewapend met mondkapjes, een half uur vóór 2021 aanbrak, met van huis meegenomen glazen en Chris en Bente schonken blijmoedig gestemd in. Daarna keerde een ieder terug naar de eigen tuin of inrit om vandaar op het juiste moment te toosten en te proosten en elkaar ‘Gelukkig Nieuwjaar!’ toe te roepen.

Zo deelden de hele buurt in de feestvreugde. Bovendien bleek deze wijze van inspelen op de coronamaatregelen een impuls te geven aan de saamhorigheid. “Anders dan anders en toch op onderlinge afstand heel gezellig,” zei Chris Zijdeveld. Deze alternatieve viering van Oud & Nieuw duurde zo’n anderhalf uur en toen ging iedereen opgewekt naar binnen.