Minder vuurwerkoverlast, wel onrustig begin nieuw jaar

SCHIEDAM - Schiedam is het nieuwe jaar begonnen zonder grote incidenten. Wel was het op een aantal plaatsen onrustig. De meeste mensen leken zich te houden aan het vuurwerkverbod en de oproep om zoveel mogelijk thuis te blijven.

Grote incidenten waren er niet, al had met name de politie al ‘s middags de handen vol aan overlast door groepen jongeren. Tijdens de jaarwisseling werd minder vuurwerk afgestoken dan in andere jaren, maar niet iedereen bleek zich te houden aan het vuurwerkverbod.

Burgemeester Cor Lamers: “Veel Schiedammers hebben gehoor gegeven aan de oproep om verstandig te zijn en de jaarwisseling thuis te vieren. Helaas zagen we toch dat enkele groepen zich daar niets van aantrokken en zelfs de confrontatie met de politie opzochten. Als burgemeester vind ik dat onbegrijpelijk en onaanvaardbaar. Gelukkig hebben we geen ernstige ongevallen of incidenten gezien tijdens de jaarwisseling. Ik vind het wel teleurstellend dat een aantal mensen het vuurwerkverbod hebben genegeerd. Zelfs nu de zorg overbelast is, nemen zij niet hun verantwoordelijkheid.”

“Een compliment voor de medewerkers van politie, brandweer, Irado en gemeente. De hulpdiensten waren goed voorbereid. Voor hen was het niet alleen druk, maar zij kregen meer dan in andere jaren te maken met een negatieve bejegening, mogelijk ook vanwege de coronaregels. Het bleek nodig om verschillende keren de Mobiele Eenheid in te zetten om de rust op straat terug te brengen. Er waren geen grote branden, mede doordat de gemeente en Irado in de dagen voor de jaarwisseling al veel brandbare materialen van straat hadden gehaald. De brandweer hoefde dit jaar minder vaak in actie te komen dan in voorgaande jaren.”

In de middag was het onrustig in Schiedam Noord. Met name in Woudhoek en Spaland vormden zich groepen jongeren, die met vaak zwaar vuurwerk voor overlast zorgden. De Mobiele Eenheid wist de orde snel te herstellen. Om te voorkomen dat feestvierders massaal bij elkaar konden komen, sloot de gemeente de Olivier van Noortstraat in bedrijventerrein Kethelvaart af voor autoverkeer.

In de avond kwam de ME er nog een paar keer kortstondig aan te pas toen zich op het Edisonplein, de hoek van de Kortlandstraat en het Vriendschapsplein en de hoek van de Boylestraat en de Van Marumstraat groepen buurtbewoners verzamelden. Die negeerden het vuurwerkverbod en hielden zich niet aan de coronaregels. Ook waren er brandjes. Op het Edisonplein zijn twee mensen aangehouden.

Op de Groenelaan nabij het Wilhelminaplein zou een man met een vuurwapen zijn gezien. De politie moest twee waarschuwingsschoten lossen, voordat de 52-jarige man kon worden aangehouden. Het wapen bleek uiteindelijk een balletjespistool. In Schiedam Zuid, maar ook in andere wijken, stookten sommige bewoners vuurtonnen. In de meeste gevallen haalden zij die zelf van straat, nadat zij door de politie en Toezicht & Handhaving waren aangesproken. In een enkel geval moest Irado eraan te pas komen. Halverwege de nacht raakte aan de Westvest een man te water. Hij kon er door de hulpdiensten snel worden uitgehaald.



Verspreid over de stad is de nodige schade aangericht. Zo brandden verschillende ondergrondse containers uit en sneuvelde het glas van enkele bushokjes. Ook een aantal afvalbakken heeft de jaarwisseling niet overleefd. In de Jacob Bijsterstraat brandde een bestelbus uit. Hetzelfde gebeurde met een auto op de Mozartlaan. Bij een schoolgebouw aan de Eduard van Beinumlaan is een steen door een ruit gegooid. Er zijn verschillende vernielingen gepleegd aan metrostation Parkweg. Voor het station ging een scooter in vlammen op. De schade aan gemeentelijke eigendommen wordt de komende dagen in kaart gebracht.