Begin 2021 goed: bespaar honderden euro’s op je vaste lasten

De laatste momenten van dit jaar zijn aangebroken. Tijd dus voor goede voornemens! Eentje kan je in 2021 veel geld besparen: je vaste lasten eens goed onder de loep nemen. Want gelukkig zijn vaste lasten niet altijd zo ‘vast’ als je misschien denkt. Independer ziet dagelijks dat bijna iedereen hierop geld kan besparen. En elk tientje dat je maandelijks minder uitgeeft aan je verzekeringen, energie of hypotheek, is mooi meegenomen. Bij elkaar leveren die besparingen je vaak honderden euro’s per jaar op. Wil jij ook aan de slag en geld overhouden? Volg dan het stappenplan van Independer.

Begin met je zorgverzekering: je hebt nog tot en met 31 december

De zorgverzekering is waarschijnlijk je duurste verzekering. En meteen ook een van de belangrijkste. Via de website van Independer klik je al snel naar de voor jou beste zorgverzekering. En wist je dat je dan ook kans maakt om het bedrag ter waarde van je jaarpremie te winnen? De klok tikt: je hebt de tijd tot 31 december 23.59 uur.

Je energiecontract: de energieprijs is nog steeds heel laag

In 2020 bespaarden klanten van Independer gemiddeld 175 euro per jaar op hun energierekening. De energietarieven zijn nog steeds heel laag. Daarom is dit een goed moment om actie te ondernemen. Zeker als je al jarenlang bij dezelfde energieleverancier zit. Vergelijk energie om te zien hoeveel je met een overstap bespaart. Independer helpt je met het inschatten van je gas- en stroomverbruik en bij het bepalen van de meest geschikte overstapdatum.

Zit ik goed met mijn autoverzekering?

Wist je dat bijna 63% van alle autobezitters tussen de 18 en 44 jaar nooit naar zijn autoverzekering omkijkt? In 2020 bespaarden klanten van Independer gemiddeld 259 euro per jaar door over te stappen naar een andere autoverzekering. Er zijn veel factoren die invloed hebben op de premie, en de verschillen tussen verzekeraars zijn groot. Grote kans dus dat ook jij veel kunt besparen. En overstappen van autoverzekering is echt zo gepiept.

Huis meer waard? Check je hypotheek

Kijk of je risico-opslag omlaag kan. Je gaat dan minder rente betalen. Dat zit zo: hoe hoger het risico voor de hypotheekverstrekker is als je je hypotheek niet betaalt, hoe hoger de risico-opslag en hoe meer rente je betaalt. Maar is je huis ondertussen in waarde gestegen of heb je een deel van je hypotheek afgelost? Dan loopt de hypotheekverstrekker ook minder risico. In ruil daarvoor kan je risico-opslag vaak omlaag. Afhankelijk van je situatie kan de besparing oplopen tot honderden euro’s per jaar. Verlaging van je risico-opslag gaat meestal niet automatisch. Neem dus contact op met je hypotheekverstrekker en check waar jij recht op hebt.

En de rentestand is nog altijd laag. Dit is een ideaal moment om te kijken of je hiervan kan profiteren. Je hypotheek oversluiten kan bijvoorbeeld een goede optie zijn. Zelfs als je dan meteen wat meer wilt lenen voor een verbouwing. Via de oversluittool van Independer kom je meer te weten.

Verrassend voordelige woonverzekeringen

De meeste mensen hebben een inboedelverzekering. Hierop zijn je spullen in huis verzekerd tegen bijvoorbeeld brand en diefstal. Woon je in een koophuis? Dan heb je ook een opstalverzekering. Die is er voor schade aan de woning zelf. Ook bij deze woonverzekeringen geldt: lopen ze al een paar jaar, dan is opnieuw vergelijken slim. Niet alleen omdat je daarmee geld bespaart. Maar ook om zeker te weten dat je nog altijd goed bent verzekerd. Zet je woonverzekeringen eens naast elkaar en kijk zelf.