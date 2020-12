Foto's te zien op hoge toren van stadskantoor

Andy Warhol voorspelde het al, iedereen krijgt vroeg of laat zijn 15 minuten roem. Tijdens deze lockdown kan deze voorspelling onverwachts sneller uitkomen dan men verwacht nu het Stedelijk Museum Schiedam iedere Schiedammer de kans geeft in de spotlights te staan en voor iedereen zichtbaar met het project “Jouw foto in het licht”.

SCHIEDAM - Het Stedelijk Museum Schiedam projecteert nog een aantal dagen lang foto’s van Schiedammers op misschien wel het grootste scherm van de stad, namelijk de 50 meter hoge toren van het stadskantoor. Vanaf Molen de Kameel worden foto’s van Schiedammers geprojecteerd op het stadskantoor. De foto’s zijn ingezonden door Schiedammers zelf, het zijn kleine geluksmomenten uit leuke tijden van iemand. Je kunt de laserprojectie van verre al zien. Dat maakt het wachten bij het stoplicht iets aangenamer. Iedere avond tot 3 januari van 17.00 tot 21.00 uur zijn de ingezonden foto’s te bewonderen.