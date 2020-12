Hart onder de riem voor ouderen

SCHIEDAM - In deze coronatijd hebben ouderen het extra moeilijk.

Daarom heeft Debora van Es de gemeente Schiedam een brief geschreven met het verzoek of ze de ouderen een presentje mocht geven. Dat idee werd goedgekeurd en via Stichting Aktiviteiten Groenoord kon het nodige worden aangeschaft. Onder meer een zelfgemaakt kaartje, thee, chocola, en een led-theelichtje. Yvonne de Paauw, Iris de Wilt, Marjolein Vos, Kaylee Paulussen en Debora van Es maakten de 200 zakjes en schilderden de kerstkaarten. Samen met Kaylee Paulussen heeft Debora deze presentjes op 24 december rondgebracht.