Warme verhalen rond de kerstboom

In de onlangs gerestaureerde Havenkerk, werd een mooie TV-serie opgenomen rondom de enorme kerstboom.

SCHIEDAM - Alle afleveringen van Kerst aan de Schie zijn online, dus vanuit de luie stoel, nog steeds te bekijken via de website kerstaandeschie.nl. Fun-key events en Van Huisstede Communicatie zorgen, met steun van de gemeente Schiedam, met deze serie voor tal van lichtpuntjes in dit moeilijke jaar! Presentatoren Cilia Batenburg, Anne Rats, Jarle Lourens en Peter Ottens spreken met gasten die een mooie wens schreven of knutselden op de papieren kerstbal. Juffrouw Klieder en Klodder geven hilarische tips voor quarantaine-knutsels met de vraag ‘Tebbie Nou In Je Boom?’. Jack de Prenter schreef kerstballen met ironische korte gedichten van precies 140 lettertekens, die hij her en der voorleest.



Tonnie en Rob Heijster schreven over hun spannende avontuur in Zweden, waar hun zoon met zijn gezin naartoe emigreerde. Ben de Koning vertelt aan Anne Rats hoe de Frankelandgroep desnoods twee weken lang kerst coronaproof viert. Wijnand Westerveld behaalde zijn diploma molenaar en wil 100.000 bezoekers per jaar naar molen De Walvisch trekken. Stadsorganist Arjen Leistra bespeelt het orgel van de Havenkerk.

Presentator Jarle Lourens praat met de drie ‘geesten’ uit Scrooge. Jenneke, Marijn en Annette organiseerden het Dickens Festival met een eigen film. Jan Vuyk en Cynthia van den Bor vertellen over hun schilder-activiteiten voor senioren in De Moutery. Ans en Karen de Geus organiseerden dit jaar thuis hun Suikerzoet Familie Filmfestival. Edwin Spek, organisator van Suikerzoet Filmfestival, geeft mooie filmtips.

Sharole Moduro illustreert kerstballen en Cilia Batenburg ziet hoe zij ook mooi werk maakt met hout en steen. Regisseur Koen Wouterse, en acteurs Benno van Dorst en Ise Montens van de Jonge Stokerij repeteerden dit jaar in een leeg Theater aan de Schie op het podium! En de Hoogstraat vult zich met leuke winkels en etalages, zo vertelt Janet van Huisstede van DeWinkelmeiden.

Italiaans restaurant La Bella Rosa, houdt met bezorgen en afhalen het hoofd boven water. Roxy Nane vertelt aan Jarle Lourens hoe ze nu toch gezinnen steunen met maaltijden. Dat er dit jaar geen vuurwerk mag worden afgestoken, vindt dierenarts Frederike van Ditmarsch van Dierenkliniek Spaland een zegen voor alle dieren! Senior verpleegkundige Richelle Hoffman werkt op de afdeling in het Franciscus-Vlietlandziekenhuis die in 2020 werd omgebouwd voor coronapatiënten. Peter Ottens van de Yets Foundation verhuisde weer terug naar Schiedam. Hij vraagt waarom gemeenteraadslid Jaap Pegtel een Wall of Fame wil om Schiedamse sporters te vereeuwigen. Historicus Hans van der Sloot blikt 75 jaar terug op het kerstmaal van 1945. Wendy Jung vraagt met haar kerstbal met zelfgemaakt vilten kerstpoppetje om verdraagzaamheid. Op de website www.kerstaandeschie.nl/films staan alle zes afleveringen, inclusief het verslag dat SchieTV, Fun-key events, Van Huisstede Communicatie i.s.m. SDAM en de gemeente Schiedam maakten van de Kaarsjesavond in de Havenkerk.