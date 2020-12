Dichtbundel verschenen van Schiedamse schrijver

SCHIEDAM - Op 15 december is de dichtbundel ENIGMA van Andrew Quail verschenen, het debuut van de Schiedamse schrijver en dichter.

De bundel staat vol intrigerende dwarsverbanden. Quail neemt de lezer mee in zijn wereld, verlangen, verleidingen en zoektochten. ENIGMA is de bundel van de subtiele waarneming. Quail weet als geen ander de schoonheid als de absurditeit van het dagelijks leven te vatten in zijn toegankelijke lyriek. Enigma is voorlopig online verkrijgbaar via uitgeverij Mijnbestseller, Bruna, Ako, Libris en overige online boekhandels.