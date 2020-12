Digitale gift voor bezorgers

SCHIEDAM - Heeft u de bezorger gemist met het nieuwjaarskaartje? Geef deze dan digitaal een gift. Dat kan heel eenvoudig en gemakkelijk via www.bezorgingmaasstad.nl/gift.

Ieder jaar krijgen onze krantenbezorgers de gelegenheid om met de ‘Nieuwjaarskaartjes’ langs de deur te gaan en u een kerst- of nieuwjaarsgroet te brengen. Het is dan gebruikelijk dat de bezorger (indien u tevreden bent over de bezorging) een gift ontvangt. De gift is geheel vrijblijvend en niet verplicht, ook mag u zelf de hoogte van de gift bepalen.Vanwege Corona zullen niet alle bezorgers willen aanbellen om u persoonlijk het kaartje te overhandigen. De bezorgers lopen daardoor inkomsten mis.

Daarom bieden wij als Bezorging Maasstad de bezorger de gelegenheid om digitaal de gift op te halen via onze website. Er is dan geen contact tussen bewoner en bezorger en voor beide partijen geen kans op eventuele overdracht van Corona. Wanneer u er voor kiest om, via de website www.bezorgingmaasstad.nl/gift, digitaal een gift aan de bezorger te geven zullen wij deze op basis van uw postcode en huisnummer registreren. Om deze vervolgens aan de juiste bezorger toe te kennen. De bezorger ontvangt deze gift volledig. Er worden alleen transactiekosten ingehouden van € 0,35. Dit is de kostprijs van de internetkassa. U kunt er voor kiezen om uw gift inclusief of exclusief deze transactiekosten over te maken.