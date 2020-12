Eerste Bliep-actie is geslaagd

SCHIEDAM - Vanwege de plotselinge lockdown verliep de allereerste Bliep kerstactie anders dan de organisatoren voor ogen hadden.

Desondanks is het initiatiefnemers Flexim Foundation en de Kleine Ambassade gelukt om onder het motto ‘Een warm thuis voor ieder kind’ te laten zien wat je voor kinderen kunt betekenen als je de krachten bundelt. Op donderdag 17, vrijdag 18 en zaterdag 19 december stroopten zij, gesteund door groep betrokken vrijwilligers, de mouwen op om een flink aantal kamers op te knappen bij Schiedamse gezinnen die dat goed kunnen gebruiken.



“Door de lockdown werd dat een ingewikkelde operatie, maar we konden de gezinnen niet in de kou laten staan,” aldus de initiatiefnemers. “Zij rekenden op onze hulp en hadden al voorbereidingen getroffen. We vonden het daarom heel belangrijk om, binnen de beperkte mogelijkheden die er zijn, toch zoveel mogelijk noodzakelijke klussen op te pakken. Juist vanwege die lockdown. Ook deze kinderen zitten namelijk de komende vijf weken thuis. Vaak met meerdere kinderen op één kamer. Een van de moeders vertelde ons dan ook hoe opgelucht ze was dat er toch iemand kwam om te helpen. Dan hadden de kinderen tenminste een fijne plek om hun schoolwerk te maken.”



Flexim Group en de Kleine Ambassade hebben daarom alles in het werk gesteld om voor alle gezinnen in ieder geval iets te doen, zodat de kinderen toch een prettige plek hebben in de aankomende weken. Daarvoor zijn ze gericht te werk gegaan, met zo min mogelijk mensen en rekening houdend met alle richtlijnen. Geplande klussen die minder dringend zijn, worden op een later moment uitgevoerd.



Ondanks dat dit weekend nog niet alle plannen konden worden uitgevoerd, werd toch al zichtbaar wat de relatief kleine inspanningen kunnen betekenen. “We hebben zoveel reactie gehad op onze oproep om mee te doen. Mensen wilden komen klussen, er werden meubels, witgoed, verf of klusruimtes gesponsord, Novotel Rotterdam Schiedam stelde kamers beschikbaar, een klas van De Regenboog maakte kerstpakketten en particulieren regelden puntgave of nieuwe (kinderkamer)meubels en andere spullen. Voor gezinnen was net dat zetje van vertrouwen dat ze nodig hadden. Zij zijn ook zelf hard aan de slag gegaan.”



De kinderkameractie is geïnspireerd op de basisgedachte achter Bliep, het Schiedamse fijn-opgroeien-platform. Die gedachte is: iedereen kan op zijn of haar eigen manier iets betekenen voor kinderen in armoede. Door dit op een positieve, niet-stigmatiserende manier te doen, geven we kinderen zelfvertrouwen en eigenwaarde. Dat zijn namelijk ook onmisbare voorwaarden om fijn op te kunnen groeien. Iedereen heeft dit nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen, het motiveert om een diploma te halen en goede toekomst tegemoet te gaan.



Wil je meer weten over Bliep? Bijvoorbeeld wat Bliep voor jou kan betekenen of andersom? Kijk dan op www.blieppas.nl.