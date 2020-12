Kerstpakketten rondgebracht

Peggy Sommer-Elemans wilde graag iets doen voor gezinnen, alleenstaande, ouderen, kwetsbare mensen die het financieel niet breed hebben of het zwaar hebben.

SCHIEDAM - “Aangezien ook nog de kerst voor de deur staat, leek het mij een goed plan om hier iets aan te doen. Toen ik ook nog eens door mijn overbuurman gewezen werd op een stukje in deze krant over geld aanvragen voor initiatieven was het projectplan geboren. Samen met een aantal buren zijn we naast onze eigen bedrijven, ook bedrijven gaan benaderen voor sponsoring ten behoeve van goed gevulde kerstpakketten en al snel werd daar erg enthousiast op gereageerd. We hebben 50 kerstpakketten kunnen maken, voorzien van heel veel lekkere producten, van feeststol, goede fles wijn, tot luxe nootjes, kaas, stroopwafels, chips, chocola en zijn deze via adressen van hulpinstanties en stichtingen - onder meer Stichting Net Niet Genoeg rond gaan brengen. Hele grote dank dan ook voor onze sponsoren, Hagestein Makelaardij, Invad bv, Kicks Promo, Unit55, Asbesthulp, Flexinterest en MSHW, zonder hun steun was dit niet mogelijk geweest. Het was een groot succes en we hopen dat volgend jaar ook de gemeente Schiedam mee zal doen, zodat we nog veel meer mensen kunnen verrassen, de reacties waren zo hartverwarmend, dat dit zeker voor herhaling vatbaar is.”