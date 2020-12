Etalage-tentoonstelling: Herken jij discriminatie?

SCHIEDAM - Van 17 december tot 15 januari organiseert de gemeente Schiedam een etalage-tentoonstelling over discriminatie aan de Broersvest 116 (voormalige pizzeria).

Acht personages vertellen via deze tentoonstelling over wat hen is overkomen.

Zo wordt het publiek dat buiten langsloopt aan het denken gezet over wat discriminatie is en wat niet.

De tentoonstelling vraagt ook aandacht voor het discriminatiemeldpunt van RADAR, het bureau voor gelijke behandeling en tegen discriminatie in Schiedam. Schiedammers die discriminatie ervaren kunnen daar terecht voor advies en ondersteuning.

Wethouder Jeroen Ooijevaar wil graag meer aandacht voor discriminatie: ‘Maar liefst 1 op de 4 Nederlanders ervaart discriminatie. Ze voelen zich uitgesloten of anders behandeld dan anderen. Discriminatie sluit mensen buiten en we streven in Schiedam juist naar een inclusieve samenleving waarin iedereen meedoet en gelijke kansen krijgt.’

Discriminatie is bij wet verboden, maar soms is onderscheid maken wel toegestaan. Eén van de personages in de tentoonstelling is de 76-jarige Guus. Hij wil gebruikmaken van een financiële regeling om zijn woning te verduurzamen, maar zijn aanvraag wordt door de gemeente afgewezen omdat hij te oud is. Ook Yasmine figureert in de tentoonstelling. Zij hoort van haar leidinggevende dat ze geen hoofddoek mag dragen als medewerker van de supermarkt. Is dit discriminatie of niet?

“Discriminatie is het maken van onderscheid op basis van persoonlijke kenmerken die er in die situatie niet toe doen. Soms lijkt het meteen duidelijk, in andere gevallen juist weer niet. Niet elk onderscheid is namelijk verboden”, legt een medewerker van RADAR uit. “De personen zijn fictief vanwege de privacy, maar hun cases komen uit de praktijk. Bij elk verhaal hebben we een uitleg of er sprake is van discriminatie of niet. Bij sommige verhalen kan het antwoord best verrassend zijn.”

Via de website van RADAR, www.radar.nl of telefonisch via 010 411 39 11, kunnen Schiedammers terecht voor advies en ondersteuning bij discriminatie. Wilt u liever niet naar buiten om de tentoonstelling te zien, dan kun u de verhalen met uitleg ook vinden op www.radar.nl/quiz. Als u de buitententoonstelling gaat bekijken geldt natuurlijk ook hier dat u 1,5 meter afstand houdt.