Ouderenraad PPSC verrast ouderen met feestelijke kerst-box

SCHIEDAM - Al zeventien jaar organiseert het Nationaal Ouderenfonds kerstdiners voor eenzame ouderen.

Dit uitje, dat voor velen een waardevolle en gezellige ontmoeting is, kon dit jaar vanwege het coronavirus helaas niet doorgaan. Met de feestelijke kerstbox biedt het Nationaal Ouderenfonds een mooi alternatief. Samen met de plaatselijke vrijwilligers is er nagedacht over een veilige manier van bezorgen en een ontmoeting op afstand. Daarom is aan de vaste bezoekers van de Derde Helft (Bakkie Doen) bij PPSC een kerstbox bezorgd door de ouderenraad van PPSC.



Dit jaar worden duizenden ouderen in Nederland verrast met een kerstbox aan de deur, waaronder ouderen in Schiedam. In de box zit alles om kerst thuis zo gezellig mogelijk te maken. Iets lekkers, een cadeautje, een persoonlijk geschreven kerstkaart en een uitnodiging voor een speciale online kerstshow. Onze plaatselijke vrijwilligers kunnen op veilige afstand de box bezorgen en maken een praatje om op deze manier de ouderen een hart onder de riem te steken. Dit als alternatief voor de Kerst High-Tea van vorig jaar in de kantine van PPSC



Bijna 70% van de ondervraagden uit het ouderenpanel van het Ouderenfonds geeft aan de feestdagen met minder mensen te vieren dan normaal en 25% slaat dit jaar zelfs alle feestdagen over. Het decembergevoel moet vooral voortkomen uit kerstversiering in huis, het draaien van kerstmuziek en ook de kerstkaart blijkt dit jaar extra populair. De meeste ouderen berusten zich in een rustige kerst, maar een deel geeft ook aan zich angstig te voelen en vreest nog lang niet af te zijn van het virus. ‘Wij hopen met de kerstkaartenactie en de kerstbox toch iets van dit gevoel weg te nemen bij de ouderen en ze even een lichtpuntje te bezorgen in deze tijd.’ – Corina Gielbert, directeur Nationaal Ouderenfonds.

Over het Nationaal Ouderenfonds



Het Nationaal Ouderenfonds zet zich samen met partners, donateurs en vrijwilligers in voor een samenleving waarin geen enkele oudere zich eenzaam hoeft te voelen. Onze activiteiten zijn laagdrempelig en gericht op ontmoeting. Zo helpen wij ouderen om op een actieve manier ouder te worden. Ook stimuleren we de samenleving om een leeftijdsvriendelijke omgeving te zijn. Want ouder worden doe je samen!