SCHIEDAM - Nu Kerst steeds dichterbij komt gaat ons Dickens hart steeds sneller kloppen en krijgen we de kriebels om toch iets te doen in deze barre corona tijd.

En … we zouden Anette, Marijn & Jenneke van Stichting Triple C niet zijn, als we niet een creatief alternatief bedenken. Dus zijn we gaan nadenken over wat er WEL mogelijk is op dit moment en hebben gelijk de handen uit de mouwen gestoken.

Omdat het Dickens festijn Schiedam zoals wij dit in 2019 hebben georganiseerd niet in deze vorm kan doorgaan, hebben we voor Dickens 2020 een alternatieve vorm bedacht. Dickens Schiedam komt naar u toe deze Kerst!

Stichting Triple C heeft het Dickens verhaal “Scrooge” met betrokken Schiedammers en enthousiaste vrijwilligers in het historische Schiedam opgenomen. Ook is er een terugblik op 2019, mooie beelden uit Schiedam 2020 en zal er gezellige muziek te horen zijn. Tijdens ons brei-en haakproject zijn er vele schitterende omslagdoeken, mutsen en sjaals gemaakt door o.a. bewoners van Frankeland, De Moutery, diverse seniorenclubs en door mensen die via facebook de oproep hebben gezien. Een aantal prachtige creaties zal worden gedragen door de acteurs.

We denken dat deze online kerstspecial een leuke opsteker kan zijn voor alle Schiedammers, jong en oud. Zo is het toch mogelijk om de Dickenssfeer in ons eigen Schiedam te beleven door een gezellige en gevarieerde Dickens uitzending welke geheel corona proef is!

De kerstspecial is vanaf donderdag 24 december -18:00 uur (kerstavond) te zien via onze website www.StichtingTripleC.nl

Dus zeg het voort zodat zoveel mogelijk mensen mee kunnen genieten! Help je opa, oma, ouders of oudere buurtjes om hen mee te laten kijken naar “Dickens komt naar u toe deze Kerst” Een online kerst vóór en dóór Schiedammers!

