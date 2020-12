Ingezonden: Van Rivier Naar Stad

Menige vloek is het afgelopen half jaar gevallen in de Gorzen door de afsluiting van de Havendijk en Hoofdstraat.

SCHIEDAM - De vooraf veelbesproken en omstreden herinrichting betekende voor vele Gorzenezen een behoorlijk stuk omrijden. Boomridders die tegen de kap van bomen waren vanwege “kaalslag” was reden voor vertraging alvorens er een schop in de straat was gestoken. Met die kaalslag viel het uiteindelijk mee, door de aanleg van een sfeervol slinger voetpad tussen de overige bomen is de kap tot slecht 22 gebleven. Vanaf vrijdag 18 december zijn de Havendijk, Hoofdstraat en de Nieuwe Haven weer open voor al het verkeer. De herinrichting zorgt voor een toegankelijker en veilige weg dan de oude situatie met een fietspad in twee richtingen langs de zuidelijke kant van de weg waardoor de fietser vanaf de Koninginnebrug naar Vlaardingen kan rijden zonder van het fietspad te moeten. Daarnaast behoort inhalen op de rijweg ook tot het verleden door een verhoogde middenstrook, in het verleden vonden ‘s nachts nog wel eens straatraces plaats op de uitgestrekte Havendijk. Op wat afwerkingen als beplanting, straatmeubilair, parkeerplaatsen bij de flats en aansluiting op de Rijn en Lekstraat na, wat in het nieuwe jaar plaatsvinden, is het project tot grote opluchting van de Gorzenezen nu zo goed als afgerond.