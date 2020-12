Kerst aan de Schie start met Kaarsjesavond in Havenkerk

In een in uitbundige kerstsfeer versierde Havenkerk werd rondom de acht meter hoge kerstboom op 17 december de Kaarsjesavond corona-proof gevierd.

SCHIEDAM - Iedereen kon de avond meebeleven vanuit zijn luie stoel, want SchieTV zond de TV-avond tussen 19.00 en 20.00 uur uit. Presentatrice Anne Rats begeleidde burgemeester Lamers bij het ontsteken van de lichtjes in de kerk en de hele stad. Op de Grote Markt werd presentator Marco Spruit Bleeker bij de kerstboom geholpen bij het ontsteken van de lichtjes door de kleine Jay Jones en oudere Ronald Parijs die samen als lampontstekers in Dickens-kledij waren gestoken.

Catrien Schreuder vertelde aan Anne hoe het Stedelijk Museum Schiedam nu tal van kerstfoto’s van Schiedammers projecteert op grote gebouwen in de stad. De Havenkerk kreeg met een indrukwekkende licht- en muziekshow van Light Up Collective een hele nieuwe dimensie. ‘Frank in person’ en pianist Rens de Ronde brachten tal van Sinatra-kerstliedjes, en Stadsdichter Yvette Neuschwanger belichtte met haar poëzie een bijzonder jaar. De Kerstman zorgde met zijn plumeau voor glanzende kerstballen in de boom en een Kerstengel stond als ware DJ op de kansel. Noëlle en Lara van De Kleine Ambassade vertelden over het Bliep-project waarmee nu kinderkamers worden opgeknapt. Spoken Word Artist Robby Busscher gaf zijn positieve kijk weer op de corona-periode. En Marijn, Jessie en Terra van de Jonge Stokerij zongen kerstliederen in close harmony. Tot en met 24 december komt er dagelijks een programma van Kerst aan de Schie online via de websites kerstaandeschie.nl, sdam.nl en schie.nu.

Alle Schiedammers konden een papieren kerstbal beschrijven met een eigen wens, gedicht, verhaal of knutselwerk, en inleveren in tonnen in de supermarkten. De schrijvers en makers van de meest bijzondere ballen komen in beeld. Tal van gasten vertellenvoor de camera op positieve wijze hun lichtpuntjes in dit moeilijke jaar. Zoals korte-gedichten-schrijver Jack De Prenter, molenaar Wijnand Westerveld, Ine Elderkamp-Balvers die corona op de IC overleefde, amateur-schilder Jan Vuyk, en juffrouw Klieder en Klodder die leuke quarantaine-knutseltips geven. De interviews door Anne Rats, Cilia Batenburg, Jarle Lourens en Peter Ottens worden afgewisseld met gedichten en muziek. Kijk voor de gasten op Facebook, Instagram en de website kerstaandeschie.nl.

‘Kerst aan de Schie is een coproductie van Fun-key events, Van Huisstede Communicatie, SDAM en SchieTV en wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Schiedam. Als in 2021 samenkomen weer mogelijk is, kan Kerst aan de Schie in de Havenkerk een ‘blijver’ zijn, met dan wellicht aanvullend een kerstmarkt, een Dickens-avond, kerstoptredens van koren, Santa Loves zoals in 2019 in het Wenneker, etc.