Zoomend het jaar uit zingen

SCHIEDAM - Dit jaar geen concert en geen repetities in de Ark voor vrouwenkoor The Green Forest Selection.

Maar sinds half oktober zingen ze via Zoom en hoe leuk is dat! Het is weliswaar niet ideaal, want je hebt geen steun aan je stemsoortgenootjes, maar het is wel heel gezellig om elkaar op die manier te zien. En ook om te weten dat het goed met de koorleden gaat. Dat is fijn, in deze tijd van de lockdown. Ze zingen dan ook zoomend het jaar uit. 2 januari 2021 bestaan ze 40 jaar en zouden ze het ‘Kroonjaar’ feestelijk inluiden. Dat gaat niet. Gelukkig hebben ze een heel jaar de tijd voor jubileumplannen. Met als klap op de vuurpijl een jubileumconcert aan het eind van 2021. Op de foto: het kerstconcert in 2019, koor The Green Forest Selection in Dorpskerk Kethel.