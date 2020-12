Welpen vieren 100-jarig bestaan

SCHIEDAM - Vorig weekend bestonden de welpen van Scouting Nederland honderd jaar. De leeftijdsgroep voor meisjes en jongens werd al in 1920 in Nederland gestart. De huidige welpen vonden dat dit natuurlijk groots gevierd moest worden. Bij honderden scoutinggroepen werden zaterdag activiteiten gehouden vol doldwaze spellen, teamwork en heel veel plezier. Zo ook bij de scoutinggroepen in de regio.



Speciaal voor deze gelegenheid had het bestuur van Scouting Regio Maasdelta voor alle welpen in de regio een spetterende opkomst georganiseerd. Bijna 600 meisjes en jongens, in de leeftijd van 7 tot 11 jaar, onder leiding van 150 enthousiaste begeleiders, verdeeld over 21 locaties, hebben afgelopen weekend genoten van een verjaardagsfeest om nooit te vergeten

In Schiedam namen de welpen van de Scouting Tono-groep, de Scouting Franciscus-Lodewijkgroep, Scouting BvH en de Scouting Taizégroep Kethel deel aan de activiteiten, ieder in hun eigen verenigingsgebouw. Centraal stond het nieuwe themafiguur van de welpen; de kikker Dahinda. Hier omheen voerden de welpen verschillende opdrachten en spelen uit die te maken hadden met Scouting en het 100-jarige jubileumfeest.

Vanuit Scouting Regio Maasdelta laat de organisatie weten dat het bestuur enorm trots is op alle welpen en hun leiding. “Dankzij hen is dit een onvergetelijk feest geworden”. Ben je ook nieuwsgierig naar de 100-jarige welpen? Meer informatie is te vinden op de website van Scouting Regio Maasdelta www.regiomaasdelta.nl. Ook via Facebook is de regio te vinden via welpennoord.regiomaasdelta en welpenzuid.regiomaasdelta. Op instagram is het accountnaam van de welpen ‘Maasdelta welpen’.