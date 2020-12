Ruim 4.000 aanmeldingen voor probeeractie e-scooters

SCHIEDAM - Vanaf september 2020 konden mensen uit de regio’s Den Haag en Rotterdam zich aanmelden om kosteloos 45 minuten een elektrische deelscooter van felyx, Check en/of GO Sharing te proberen.

4248 mensen meldden zich hiervoor aan via de website van Ways2go. Uit een eerste enquête onder 250 deelnemers blijkt dat mensen vooral nieuwsgierig zijn naar deze vorm van vervoer: Hoe rijdt het, hoe is het om elektrisch te rijden en voorziet het in mijn behoeften? De meeste mensen zijn tevreden over het gebruiksgemak, maar vinden het lastig te bepalen waar je wel en niet mag parkeren. Deelnemers noemen elektrische deelscooters snel (54%), makkelijk voor het eerste of laatste stukje van de reis (44%) en goedkoper dan het bezit van een eigen vervoermiddel (28%). De actie probeer een e-scooter had tot doel om mensen laagdrempelig te laten kennismaken met deelvervoer en is inmiddels afgerond. Het was een initiatief van Bereikbaar Haaglanden en Rijnland en De Verkeersonderneming, de partijen achter de campagne Ways2go. De actie werd mede ondersteund door de gemeenten Den Haag en Rotterdam.

De elektrische deelscooters konden in Den Haag, Rotterdam, Delft, Lansingerland, Schiedam, Vlaardingen, Hoek van Holland, Barendrecht, Albrandswaard en op Voorne-Putten worden geprobeerd. Onder 250 deelnemers van het eerste uur is een enquête uitgezet. De resultaten daarvan leest u hieronder terug.



Uit de enquête blijkt dat veel mensen deelnemen uit nieuwsgierigheid: hoe is het om op een scooter te rijden, hoe is het om elektrisch te rijden, voorziet het in mijn behoefte en is dit een nieuwe vorm van reizen?

De deelscooters zijn door de meeste deelnemers ingezet om er bewust mee onderweg te gaan naar een bepaalde bestemming: uitje in de stad/winkelen (52%), familiebezoek (32%), het doen van boodschappen (27%), om naar studie of school te gaan (25%) om naar het ov te komen (23%) en om naar het (vrijwilligers) werk te gaan (14%)



De deelnemers zijn over het algemeen tevreden over het gebruiksgemak. Het aanmaken van het account is makkelijk, de scooter is handig in gebruik en de instructies van de aanbieders zijn duidelijk. Ook zijn ze tevreden over het gebruik: ‘De scooter was veel sneller dan aansluitend ov op mijn treinreis’. En ‘als er voldoende aanbod van scooters is zal ik deze beslist vaker gaan gebruiken na Covid-19’. Genoemd nadeel gaat over de servicegebieden van de scooters: ‘Het is onduidelijk waar je de scooters wel en niet mag achterlaten en parkeren. Soms moet je dus ineens toch ver lopen’. Ook ‘wanneer mag je nu wel/niet op het fietspad rijden’ en ‘de scooters zijn vaak beschadigd’ werden genoemd.

Bijna 80% ziet de deelscooter als vervanging van andere vervoermiddelen: ov 38%, fiets 29%, auto 15% en lopen 18%. Van de respondenten zou 56% het deelvervoer missen in de stad als het er niet meer was. De redenen waarom het deelvervoer wordt gebruikt zijn divers: het is sneller (54%), makkelijk voor het eerste of laatste stukje van de reis (44%), goedkoper dan bezit van een eigen vervoermiddel (28%), duurzamer (19%) en je hebt altijd een vervoermiddel op maat (18%).

Regelmatig gebruiken de respondenten naast de deelscooters ook andere deelvervoermiddelen zoals deelfietsen en deelauto’s.



Van de respondenten voelt 81% zich veilig op de deelscooters. Wel wordt opgemerkt dat fietsers soms schrikken omdat ze de scooters niet aan horen komen. En ook dat auto’s de snelheid van de scooter slecht kunnen inschatten. En, de bestuurder van de scooter moet leren hoe hard je kan optrekken.