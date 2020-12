Bibliotheek Schiedam opent afhaalservice op twee locaties

SCHIEDAM - In navolging van het overheidsbeleid kunnen bibliotheek-leden tot en met 19 januari uitsluitend gereserveerde boeken afhalen in de Korenbeurs en de Nieuw Harg.

De overige locaties sluiten hun deuren. De studieplekken, computers en printfaciliteiten zijn niet toegankelijk en er wordt geen koffie-to-go geserveerd. Bijeenkomsten, cursussen van het DigiTaalhuis en het Digitaal Spreekuur worden eveneens geannuleerd. Het te-laat-inleveren-systeem is gedurende de hele lockdown uitgeschakeld. Dat betekent geen boetes!

Vooraf gereserveerde boeken kunnen op de volgende locaties en tijden worden afgehaald:

KORENBEURS, Lange Haven 145, maandag van 10.00 tot 14.00 uur

KORENBEURS, Lange Haven 145, dinsdag van 10.00 tot 14.00 uur

NIEUWE HARG, Hargplein 116, woensdag van 10.00 tot 12.30 uur

NIEUWE HARG, Hargplein 116, donderdag van 10.00 tot 12.30 uur

KORENBEURS, Lange Haven 145, vrijdag van 10.00 tot 14.00 uur

Uiteraard kunnen er eenvoudig e-books en luisterboeken worden geleend. En we bieden de nodige inspiratie-pagina’s voor de jeugd en voor kerst. Vragen over lenen, verlengen, reserveren of uw lidmaatschap kunt u beste per e-mail stellen: klantenservice@debibliotheekschiedam.nl. Dan krijgt u het snelst antwoord. Telefonisch is de Bibliotheek Schiedam bereikbaar op 010-7146300 op de volgende tijden: maandag, dinsdag en vrijdag van 10.00 uur tot 14.00 uur.