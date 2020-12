Cadeautje aan Schiedammers: jouw foto in het licht in kerstvakantie

SCHIEDAM - Het doet echt wel wat met je als je jezelf met je geliefden zo groot op de toren ziet, zegt Jan Willem Campmans. Hij is creatief directeur van LiGHT UP COLLECTIVE en artistiek verantwoordelijk voor het project Jouw foto in het licht. Op verzoek van het Stedelijk Museum Schiedam projecteert zijn collectief foto’s van Schiedammers op misschien wel het grootste scherm van de stad, de 50 meter hoge toren van het stadskantoor. De laserprojectie - uitgerust met 12 laserstralen - is van 17 december tot en met 3 januari 2021 elke avond te zien tussen 17.00 en 21.00 uur. Ook tijdens de lockdown kun je ervan genieten als je de hond uitlaat of even een blokje om gaat. Je kunt de projectie van verre zien.

‘Eigenlijk is het een cadeautje aan de mensen in Schiedam’, vervolgt Campmans. ‘Iedereen heeft een moeilijke tijd, zeker nu met de nieuwe lockdown en we elkaar tijdens de feestdagen niet mogen opzoeken. Door naar de foto’s te kijken - van vaak heel persoonlijke herinneringen van mede-Schiedammers - voelt het denk ik toch iets minder alleen. We hopen dat het bij mensen in de stad even een glimlach oproept.’ Hij noemt Jouw foto in het licht een uniek project. ‘Lichtprojecties zijn altijd bedacht door kunstenaars of designers, hier in Schiedam komt de inhoud van de bewoners zelf. Je ziet hun foto’s. Dat heb ik nog nooit ergens gezien.’ Campmans weet dat het ook technisch een primeur is. ‘We projecteren op de toren van het stadskantoor vanaf Molen De Kameel, een afstand van 150 tot 200 meter. Dat is niet eerder gedaan. ‘Er was een test in Londen, dus het leek technisch mogelijk, maar de Nederlandse distributeur van de projector was sceptisch. ‘Uit technische berekeningen bleek dat het moeilijk zou zijn. Uiteindelijk bleek tijdens een proef in Schiedam dat het werkte.’

Na een oproep onder Schiedammers om een foto van een geluksmoment in te sturen, stroomden de inzendingen binnen. Ze variëren van kiekjes tot selfies tot foto’s van een professionele fotograaf. Luisa Viero stuurde een familiefoto in. ‘Deze foto is mij dierbaar omdat het de eerste keer was dat ik mijn ouders kon bezoeken na de uitbraak van het coronavirus. Ik woon in Schiedam (NL), zij wonen in Schio (IT). Vanessa Bum over haar dierbare foto: ’Deze herinnert aan onze trouwdag op 14 maart 2020 in Schiedam, het eerste weekend met coronamaatregelen. Desondanks hebben we een geweldige dag gehad!’ Adrie Broeren-Rip: ‘Deze foto is mij dierbaar omdat het geluksmoment is bij de pomp die was en nu nog is. Het dorp Kethel is op 1 augustus 1941 geannexeerd door Schiedam. Toen en nu heeft het dorp zijn karakter niet verloren.’

‘In deze tijd, waarin je elkaar meestal opzoekt, komen we nu op deze manier samen, hoog in de lucht en in de winkelstraten’, zegt Catrien Schreuder, Hoofd Tentoonstellingen en Collecties. Ze hoopt dat mensen er in deze moeilijke tijden blij van worden. Jouw foto in het licht is eigenlijk heel persoonlijk, als een avondje familiedia’s kijken maar dan op een moderne manier, hoog en groot, vormgegeven door kunstenaars en voor iedereen. ‘Je laat je licht schijnen en bent even een baken in de stad. Op deze manier maken we als historisch museum de verhalen uit Schiedam zichtbaar.’ De foto’s zijn te zien op de website van het museum. Inzenden kan nog tot en met 25 december 2021, dan kun je Jouw foto in het licht op de toren zien vanaf 29 december 2020. Met dank aan Gemeente Schiedam, Centrummanagement, Stichting Schiedamse Molens, S’DAM.