Winterspelen bij NME-centrum verplaatst

SCHIEDAM - De Winterspelen op het NME-centrum in de kerstvakantie zijn geannullerd. Dit in verband met de aangescherpte maatregelen van het kabinet om verspreiding van het Covid-19-virus tegen te gaan.



Het NME-centrum vindt dit zelf ook heel jammer. Maar, niet getreurd: ze verplaatsen de activiteiten van de Winterspelen naar de voorjaarsvakantie. Dus in de week van 22 tot en met 26 februari 2021 kunnen kinderen (hopelijk) alsnog nestkasten in elkaar timmeren, meedoen met de vogelexcursie, uilenbraakballen uitpluizen en meer.