Premier Rutte sprak vanavond het land toe vanuit het Torentje.

REGIO - Het worden vijf zware weken voor iedereen. Nederland gaat op slot, Nederland gaat in een voor ons land ongekend harde lockdown. Alleen winkels voor eerste levensbehoeften blijven open. De scholen gaan dicht. Net als veel, heel veel, andere plekken.

‘Het is een ongelooflijk harde ingreep voor heel veel ondernemers’, beseft premier Rutte. Hij vroeg vanuit het Torentje om zeker rond kerst goed op elkaar te letten, op mensen die het zwaar hebben, die verdrietig zijn: ‘We realiseren ons hoe heftig het besluit is wat we nemen. Zeker zo kort voor kerst. We maken iets mee dat ongekend is.’

Getallen zijn abstract, zei Rutte. Maar er belanden nu meer mensen in het ziekenhuis dan tijdens de eerste coronagolf, er sterven dagelijks mensen en er moeten veel behandelingen van andere patiënten worden uitgesteld.

De coronamaatregelen die vanavond bekend werden, gaan zeer ingrijpend zijn voor ons allemaal. Vrijwel het hele land gaat op slot tot dinsdag 19 (scholen 18) januari. Scholen, winkels en contactberoepen moeten allemaal de deuren sluiten om het stijgende aantal coronabesmettingen tegen te gaan. Net als alle publiek toegankelijke ruimtes: theaters, musea, bioscopen etcetera. Ook alle binnensportlocaties gaan dicht. Er geldt een dringend advies om geen onnodige reizen te maken, en thuis te blijven.

Voor bezoek thuis gaat een maximum gelden van twee personen. Behalve met kerst: dan is het aantal van drie toegestaan. Buiten geldt een maximale groepsgrootte van twee, tenzij je op pad gaat met je eigen huishouden.

Medische contactberoepen zoals fysiotherapeuten en tandartsen blijven actief. De kinderopvang blijft alleen open voor kinderen van wie de ouders een essentieel beroep hebben. Hotels mogen open blijven, maar geen eten meer serveren. Gebedshuizen blijven wel open en topsport mag doorgaan. Buurthuizen blijven toegankelijk voor kwetsbare mensen en bibliotheken mogen een afhaalservice runnen.

Er zijn flink wat uitzonderingen, je kun de volledige lijst met maatregelen rustig nalezen op rijksoverheid.nl.