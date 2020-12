Zeemanshuis deelt kerstpakketten uit

Onder normale omstandigheden halen de vrijwilligers van de locatie Schiedam met eigen vervoer zeevarenden op om hen in het Zeemanshuis The Flying Angel aan de Admiraal Trompstraat 1 de mogelijkheid van diverse vormen van recreatie, een goed gesprek en afwisseling van de dagelijkse routine/sleur te bieden. Dit al of niet onder het genot van een drankje en hapje. Helaas is het in verband met de corona perikelen tot nader order niet mogelijk om hier mee door te gaan. Dit betekent niet dat ze bij de pakken zijn gaan neerzitten.

SCHIEDAM - Een team van trouwe medewerkers en de pastor bezorgen, volkomen corona proof, tot boven aan de loopplank (het is namelijk verboden de schepen op te gaan) goed gevulde Kerstpakketten aan uiterst dankbare zeelieden van zeer uiteenlopende nationaliteiten. Juist nu waarbij ze maandenlang op hun schip zijn “opgesloten” (acht tot negen maanden zijn geen uitzondering) wordt deze actie ontzettend gewaardeerd en leidt soms zelfs tot emotionele uitingen van dank voor de pakketten. De goodie bags zijn onder andere gevuld met een USB stick, toiletartikelen, telefoonkaart, een warme gebreide muts en versnaperingen. De Flying Angel is in staat gesteld om deze actie uit te voeren dankzij financiële ondersteuning van het Rotterdam Port Welfare Committee en de Nederlandse Zeevarenden Centrale. Ze zijn beide instanties dankbaar dat ze door hun sponsoring in de positie zijn gesteld deze Kerstactie uit te voeren.