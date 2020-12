Doel van Checkpoint M40 is om jongeren in Schiedam te informeren over allerlei zaken. (Foto: Privé)

SCHIEDAM - Maandag 14 december is Checkpoint M40 van start gegaan! Checkpoint M40 is een online informatiepunt voor jongeren van 16-21 jaar, door jongeren in Schiedam. Met een heldere vormgeving en chatfunctie blinkt Checkpoint M40 uit in effectieve en interactieve communicatie.



Doel van Checkpoint M40 is om jongeren in Schiedam te informeren over allerlei zaken, zoals financiën, administratie, wonen en opleiding. Er zijn van allerlei zaken waar jongeren tegenaan kunnen lopen, of het nu gaat om school, een bijbaantje of zaken zoals huurtoeslag en andere zaken. Met name van alles wat er bij komt kijken als je 18 wordt. Christilene Monteiro en Danielle Merkenij hebben dit project bedacht. Ze zijn zelf jong en zien om zich heen dat jongeren het moeilijk hebben. Via Instagram zien ze berichten langskomen van jongeren die zich eenzaam voelen of in de problemen komen. Daar willen ze graag iets aan doen.

Christi, Danielle en Yasmina willen jongeren graag helpen. Het is niet zo dat ze een pasklare oplossing bieden, maar ze denken wel mee en delen informatie met de jongere om ze verder te helpen. Wat Checkpoint M40 zo bijzonder maakt is dat alles binnen een vrijwillig kader gebeurt Jongeren kunnen anoniem chatten, waardoor er geen druk op wordt gelegd om vragen te stellen. Christi, Danielle en Yasmina hebben een rooster gemaakt om de chat te beantwoorden via messenger. Via Instagram en Facebook gaan ze allerlei tips delen met jongeren.

De informatie op de website hebben de dames verzameld van bestaande organisaties en online informatie. Een stagiaire van het Techniek College Rotterdam heeft de website gebouwd en houdt de veranderingen bij. Het project wordt uitgevoerd door vrijwilligers in samenwerking met JIT en jongerenwerk van DOCK Schiedam, Buurtwerk en hulpverleningsorganisaties als Humanitas, Minters en Stroomopwaarts. De informatie op de website komt van deze organisaties, maar er is ook aandacht voor bijvoorbeeld vrijetijdsbesteding.

Met trots hebben Christi, Danielle en Yasmina de website onder de naam Checkpoint M40 kort geleden gepresenteerd in een coronaproof-setting aan samenwerkingspartners in de Kansenfabriek. Brenda Flapper, coördinator van de Kansenfabriek vanuit DOCK Schiedam aan de Meesterstraat 40, heeft voor de plek gezorgd en samen met de jongeren een stedelijk wijkbudget aangevraagd voor de opstart. Milaika Blijden, moeder, wijkbewoner van Nieuwland en vrijwilliger bij de Kansenfabriek ondersteunt het project, samen met professionals op het gebied van jeugd- en jongerenwerk in Schiedam, zoals Halima Bare van JIT en Yves Ibuna van Buurtwerk.

De bedoeling is om een wekelijks inloopmogelijkheid te realiseren voor jongeren aan de Meesterstraat 40 (vandaar M40) waar jongeren met allerlei vragen terecht kunnen over zaken die te maken hebben met hun toekomst. Maar ook een plek om huiswerk en schoolopdrachten te maken en waar vrijwilligers en professionals aanwezig zijn om hun vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Door Corona is dat helaas even uitgesteld. Een ander idee is om de informatie die op de website komt, in een boekje of map te verwerken, speciaal voor jongeren in Schiedam e.o. In de map kan de jongere dan meteen ook zelf alle informatie op maat verzamelen, waardoor het makkelijker wordt om financiële en andere zaken bij te houden.

Iedereen is welkom op de website https://checkpointm40.nl/. Neem direct een kijkje op en ervaar het zelf hoe je sneller, toegankelijker en duidelijker aan de slag kunt gaan. Heb je tips en adviezen, laat het dan weten via info@checkpointm40.nl.