Iris neemt afscheid van trouwe klanten

Na 22 jaar om twee uur ‘s nachts opstaan is het klaar. Iris Roeland neemt afscheid van haar markt en trouwe, vaste klanten. De afscheidsbriefjes met een gedichtje liggen al klaar. “Mijn kinderen zeiden al langer dat ik gek was dat ik er mee doorging, maar nu is het dan écht zo ver. Al ligt dat besluit als een molensteen op mijn hart, mijn knieën en heupen protesteren inmiddels wel héél erg tegen zestien uur per dag op mijn benen staan.”

Door Els Neijts

SCHIEDAM- Wie op de markt staat, moet sterk zijn en veel discipline hebben. Iris weet er alles van. Ze nam de kraam over van haar vader, toen díe er noodgedwongen mee moest stoppen. “Mijn man vond het eigenlijk maar niks, een vrouw die altijd moe was. Want ik heb ook nog lang voor mijn ouders gezorgd. Toch ben ik het allemaal blijven doen. Tja, ik was de oudste van drie. Zo ging dat.”



Als kind ging iris al af en toe met haar vader mee. “Hij was een harde leermeester en een dochter moest net zo goed helpen”, benadrukt ze. “Van mijn moeder kreeg ik mee dat je ook als vrouw voor jezelf moet kunnen zorgen. Bovendien gaat de binding met de markt generaties terug. Mijn overgrootmoeder verkocht fornuizen, mijn grootouders groente en mijn vader groente en fruit. Blijkbaar zit het in de genen, als een soort roeping! Net zoals je ziet bij circusfamilies.” Toen Iris de kraam overnam van haar vader, liet ze daar een hele leuke baan als receptioniste bij het Hilton voor schieten. “Daar ontmoette ik hele beroemde mensen. Tot Michael Jackson aan toe. Natuurlijk was dat leuk, maar mensen blijven mensen, bekend of niet. Op de markt ontmoet ik mensen uit álle lagen van de bevolking, maar ik behandel altijd iedereen zoals ik zelf behandeld wil worden. Omdat ik ook heel eerlijk ben, heb ik daar wel eens mijn neus aan gestoten. Ik blijf toch die groenteboerin. Ach, misschien ben ik wel één van de laatste der Mohikanen, en heb ik daardoor hele trouwe klanten. Daar heb ik écht iets mee. Zoals een echtpaar van 85, dat al bij mijn vader kocht toen die nog op het Visserijplein in Rotterdam stond. Dat is heel uniek. We weten vrijwel alles van elkaar. Hun kinderen komen inmiddels ook al tientallen jaren, díe zijn nu in de vijftig!”

Corona gaf de doorslag bij Iris’ beslissing om te stoppen. “Ook wij hebben tijdens de eerste golf de tent twee maanden dicht moeten gooien. Dat was natuurlijk een ramp en ik werd evengoed om 2 uur wakker. Toen we weer open mochten, durfden veel oudere mensen toch hun kasbloemkooltje niet meer te komen halen. Ik heb er wel van geleerd dat er meer bestaat dan alleen hard werken. Ik vond het ondanks alle ellende en lijden waar je over hoorde toch ook een tijd van bezinning.” Hopelijk kan Iris aanstaande vrijdag nog één keer live afscheid nemen. Afgelopen vrijdag weerstond ze ook de kou om haar vaste stek te bemannen.