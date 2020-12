Uitstel tiende SP Rooie Molenprijs

SCHIEDAM - Traditioneel reikt de SP tijdens haar nieuwjaarsreceptie de Rooie Molenprijs uit.

Deze prijs is bedoeld om personen of instellingen die zich voor Schiedam en haar inwoners verdienstelijk hebben gemaakt in het zonnetje te zetten. Dat zou begin 2021 voor de tiende keer gebeuren. Echter een bijeenkomst tijdens deze coronacrisis onverstandig. Daarom stelt de SP de uitreiking van de Rooie Molenprijs uit tot een later tijdstip in 2021. Wel al kunnen de Schiedammers mensen of organisaties voordragen voor de Rooie Prijs.