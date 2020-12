Kerst aan de Schie van start

SCHIEDAM - De Havenkerk aan de Lange Haven 72 is van 17 tot en met 24 december helemaal aangekleed in een warme kerstsfeer. Het vormt in deze ‘andere corona-kersttijd’ de Huiskamer van de stad met een echte kerststudio: Kerst aan de Schie-online. Op Kaarsjesavond ontsteekt burgemeester Lamers daar vanuit de studio op 17 december niet alleen de kaarsjes in de acht meter hoge kerstboom, maar ook alle andere lichtjes in de stad. Dat doet hij op een hele mooie manier die nog nooit eerder in Schiedam is vertoond. Via SchieTV is de happening tussen 19.00 en 20.00 uur online te volgen.



Tot aan eerste kerstdag op 24 december is een scala aan leuke, Schiedamse gasten te zien, die door wisselende presentatoren worden geïnterviewd. Elke dag wordt een nieuw programma vanuit de Havenkerk-studio uitgezonden, dat ook te bekijken is via de websites www.sdam.nl en www.kerstaandeschie.nl. Ondanks het moeilijke jaar 2020 vertellen de vele gasten wat zij onverwacht aan positiefs hebben ondervonden. Vanzelfsprekend heeft muziek een belangrijke plek met o.a. Rens de Ron achter de piano, ‘de Schiedamse Frank Sinatra’, het Dickens kwartet en stadsorganist Arjen Leistra op het orgel. Stadsdichter Yvette Neuschwanger en de koning van het korte gedicht Jack Deprenter zetten met hun dichtregels aan het denken.

Catrien Schreuder van het Stedelijk Museum Schiedam laat zien wat het effect is van de projecties van kerstfoto’s op tal van gebouwen in de stad. Dierenarts Frederike van Ditmarsch verklaart waarom ze zo blij is dat er dit jaar geen vuurwerk wordt afgestoken. Ben de Koning vertelt over de verrassende initiatieven in Frankeland, en Helen Teunissen van Matrice verklaart hoe uitvaarten opeens intiemer werden. Vera Sparreboom moest met haar winkel in kleding en woonaccessoires in 2020 anders met klanten omgaan en had daardoor toch een leuke tijd. Tal van vrijwilligers die aan het koken zijn voor hun eenzame wijkbewoners geven ons een kijkje in hun keukens. En er is aandacht voor woningen door heel Schiedam die als waar kersthuis zijn opgetuigd. Er komen nog veel meer bijzondere gasten die worden geïnterviewd door o.a. verhalenverteller Jarle Lourens, Peter Ottens van YETS Foundation, Anne Rats van Stadstheatergezelschap De Stokerij, kunsthistoricus Cilia Batenburg en Marco Spruit Bleeker van o.a. het Jenevermuseum.



De enorme kerstboom in de Havenkerk wordt opgetuigd met de papieren kerstballen waarop elke Schiedammer een bijzonder verhaal of herinnering mag schrijven of knutselen. De kerstballen zijn via het Nieuwe Stadsblad verspreid, of kunnen via de website www.kerstaandeschie.nl worden gedownload en geprint. Deze papieren kerstballen kan iedereen bij tal van supermarkten, de Havenkerk en het i-PUNT in de WAAG inleveren. In de kerststudio vertellen uitgenodigde Schiedammers elke dag voor de camera het mooie verhaal achter hun kerstbal-inzending.



Op de Facebookpagina Kerst aan de Schie zijn nieuwtjes te volgen. Op de website www.kerstaandeschie.nl staan de inleverpunten voor de papieren kerstballen en zijn de uitzendingen online te vinden.