Kerstfeest op Sint Jozefschool is corona-proof

Op de Sint Jozefschool is overal aan gedacht om het kerstfeest op woensdag 16 december toch heel speciaal te maken.

SCHIEDAM - Er is gevlogd door lokale beroemdheden op school: juffen-duo Djizzy en meester-duo Dojo stelden de ouders op de hoogte. Er is een kerstdiner georganiseerd met verschillende tijden, zodat het niet druk wordt tijdens het brengen en ophalen van leerlingen. Dit jaar geen zelfgemaakte specialiteiten van ouders, maar volledig corona-proof: pizza’s, pannenkoeken en patat verpakt en bezorgd. Zo steunen ze de horeca ook nog eens. In plaats van een kerstmarkt, is er dit jaar een heuse online kerstshow, die de gezinnen thuis kunnen bekijken, onder het genot van een ‘Sint-Jozefschool-wij-blijven-thuis-familie-kerstborrelpakket’. Deze pakketten waren vooraf te bestellen. Tijdens de kerstshow zijn er optredens van leerlingen te zien en is er een loterij.