Rachid heeft passie voor tekenen en schilderen

SCHIEDAM - Na jaren op straat geleefd te hebben, stapt Rachid uit Schiedam in februari 2020 de Corona noodopvang voor dak- en thuislozen binnen. Hij is zijn gezin kwijt, ziet zijn familie niet meer en is alleen. Even later kan hij terecht bij Dak- en Thuislozenopvang De Elementen.

Hier herontdekt Rachid zijn talent en passie voor schilderen en tekenen. Het biedt hem rust, afleiding van zijn problemen en een doel. Het geeft hem een goed gevoel om zelf iets te kunnen creëren. Zijn inspiratie haalt Rachid uit boeken, klassieke muziek, kunst en de natuur. Hij tekent en schildert graag bestaande afbeeldingen, schilderijen of de natuur na en geeft er vervolgens zijn eigen draai aan. Tekenen en schilderen omschrijft Rachid als ‘het begin van alles’. Het leidt tot nieuwe ideeën, producten, instrumenten en nu dus ook tot de opbouw van zijn verdere leven.

Rachid blikt terug op zijn periode bij De Elementen en zegt “De Elementen hebben me een kans geboden. Veel mensen onderschatten het belang van het hebben van een slaapplaats en eten. Ik zal de hulp die ik hier heb gekregen nooit vergeten”.

Inmiddels heeft Rachid weer contact met zijn kinderen en familie en gaat hij binnenkort begeleid wonen. Een nieuwe stap vooruit. De toekomstdroom van Rachid is een eigen atelier, waar hij kan ontwerpen en creëren. Tekenen, schilderen en beeldhouden gecombineerd met zijn laservaring, Rachid ziet het allemaal wel zitten. Hij is weer trots op zichzelf, heeft energie en kijkt uit naar iedere dag. Bij De Elementen zal Rachids schilderij van de leeuw nog lang aan hem herinneren.