Vrijwilligers dragen Hoogstraatpanden over aan nieuwe eigenaar

SCHIEDAM - In 2010 en 2015 nam Stichting Stadsherstel Schiedam een aantal panden in de Hoogstraat over van de gemeente. Onder leiding van de vrijwilligers in deze stichting zijn de panden de afgelopen jaren opgeknapt. De panden zijn vandaag, met instemming van de gemeente, overgedragen aan Stadsherstel Maassteden BV.

Burgemeester Cor Lamers: “De panden aan de Hoogstraat verkeerden in slechte staat toen Stichting Stadsherstel Schiedam ze van de gemeente overnam. De panden konden dankzij een bijdrage van het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. worden opgeknapt. Het opknappen van de panden heeft heel veel betekend voor dit deel van de Hoogstraat. Nu neemt Stadsherstel Maassteden BV deze panden over. Het is mooi dat het werk zo wordt doorgezet.”

Engeline van Collenburg, bestuurslid en vrijwilliger: “We hebben destijds met de gemeente en het fonds afgesproken dat alle opbrengsten en inkomsten uit deze panden ten goede zouden komen aan de binnenstad van Schiedam.” Omdat het werk voor de vrijwilligers te veel werd, is Stadsherstel Maassteden opgericht. Stadsherstel Maassteden zet daarmee de werkzaamheden van de stichtingen voort. “Het is mooi om te zien dat we zo ons werk kunnen nalaten aan de stad” zegt bestuurslid Jan Kuijs, “we kunnen met een gerust hart de stichtingen afbouwen.”



De opbrengsten uit deze panden komen nog steeds ten goede aan Schiedamse projecten. Vanuit de meerwaarde van de panden vormt Stadsherstel Maassteden een reserve om te investeren in Schiedamse projecten. Zo wordt recht gedaan aan de afspraken met de gemeente.

Vera Schelberg-van der Vlerk, directeur Stadsherstel Maassteden: “We zijn dankbaar dat de gemeente meewerkt aan de overdracht van deze panden aan onze BV, dit geeft onze Stadsherstelorganisatie de nodige armslag voor onze missie: het opknappen van monumenten in de binnensteden van Vlaardingen, Maassluis en Schiedam.”



De verwerving van de panden en de vorming van het fonds wordt mede mogelijk gemaakt door het aandeelhouderschap in de BV van maatschappelijke fondsen, zoals het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. en het De Grootfonds. De betrokkenheid van de fondsen is de kracht van Stadsherstel Maassteden BV, vindt burgemeester Lamers. Die betrokkenheid is al net zo bijzonder als de inzet van de vrijwilligers van de stichtingen Stadsherstel. “Schiedam is hen daar zeer erkentelijk voor.”