Benoeming tijdelijke wethouder live te volgen

SCHIEDAM - De Schiedamse gemeenteraad vergadert nog steeds digitaal. Dat betekent dat ook de benoeming van de tijdelijke wethouder op een aangepaste wijze plaatsvindt. Zowel de hoorzitting van de Commissie benoeming wethouder als de benoeming van de wethouder zijn live online te volgen.

De fractie van D66 heeft woensdag 2 december de heer Marcel Houtkamp voorgedragen als tijdelijke vervanger van de wegens ziekte afwezige wethouder Bregman. Voorafgaand aan deze tijdelijke benoeming vindt een hoorzitting plaats door de ‘Commissie benoeming wethouder’. Deze commissie controleert de benoembaarheid van de kandidaat-wethouder.

Tijdens deze hoorzitting is de heer Houtkamp aanwezig en beantwoordt hij vragen van de commissie. De commissie bestaat uit vijf raadsleden: Frans Hamerslag (voorzitter), Andreas Lepidis, John Maris, Gürcü Polat en Annebeth Wilton. De hoorzitting vindt plaats op donderdag 10 december vanaf 19.30 uur en is live te volgen via schiedam.notubiz.nl.

De benoeming van de tijdelijke wethouder staat gepland voor de raadsvergadering van dinsdag 15 december. De ‘Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming’ schrijft voor dat een benoeming altijd via schriftelijke stemming moet plaatsvinden, ook als de vergadering digitaal is.

Dit betekent dat de ingevulde stembriefjes tijdens de raadsvergadering bij de raadsleden thuis worden opgehaald en naar het stadskantoor worden gebracht. Daar zijn vier raadsleden aanwezig die de uitkomst van de stemming vastleggen. Wanneer de uitkomst positief is wordt de heer Houtkamp aan het eind van de raadsvergadering benoemd tot tijdelijke wethouder. De vergaderingen worden aangekondigd in de agenda op de website van de gemeente Schiedam.