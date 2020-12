Medailles afgelaste Roparun nu kunst

Hoe de medailles verwerkt zijn in kunstwerken, maakt de onthulling in januari duidelijk. (Foto: Stichting Roparun)

Ze zou dit jaar voor het eerst meedoen met de Roparun, ze had er veel zin in. “Ik had keihard getraind,” zegt Sasha Zuidam. Maar het ging niet door. Vanwege de coronamaatregelen moest de Roparun worden afgeblazen, zoals zo veel evenementen niet konden doorgaan.

Door Kor Kegel

SCHIEDAM - De zesduizend medailles voor de hardlopers waren echter al onderweg uit China. Waren deze prijzen ineens onbruikbaar geworden? Sasha Zuidam dacht na. Ze is beeldend kunstenaar in Schiedam en na wat schetsen kwam ze op het idee de medailles te verwerken in zeven identieke kunstwerken, met inzet van vrijwilligers.

Het sprak Stichting Roparun aan. Eind januari is de onthulling en krijgen de kunstwerken een mooie plek bij een van de goede doelen waar de donaties van de Roparun heen gaan. Zo komt meteen nog eens onder de aandacht waar de stichting zich voor inzet: “Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven.” De stichting zet zich in om kankerpatiënten bij te staan. Sasha Zuidam: “Corona houdt ons behoorlijk bezig, maar dat wil niet zeggen dat andere zorgen, ziekten en problemen niet meer bestaan.” De zeven werken zijn met een formaat van 173 bij 122 centimeter een behoorlijke eyecatcher geworden. De titel ‘To protect life’ spreekt eigenlijk al voor zichzelf. “We moeten het leven beschermen en koesteren zolang dat mogelijk is. Iets wat we niet alleen kunnen, maar met z’n allen moeten doen,” zegt Sasha.

Op de kunstwerken zijn twee enorme handen te zien, die een grote rode bol beschermend vasthouden. De handen zijn duidelijk van twee verschillende personen. De bovenste hand zou zomaar een ‘goddelijke handreiking’ kunnen zijn. De rode bol in het midden is cirkelvormig beplakt met medailles. De vrijwilligers hebben aardig wat werk gehad om ruim 2400 lintjes te knippen en medailles op te plakken. De groep bestond uit vrienden van Sasha, vrijwilligers van de Roparun en vrijwilligers van het Stedelijk Museum Schiedam en Stichting KunstWerkt. Als extraatje maakt Sasha Zuidam een linoleumsnede ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de RopaRun in 2021. Deze prent in een oplage van maximaal honderd stuks is vóór de Kerst te bestellen via www.fightersagainstcancer.nl en de opbrengst is uiteraard voor de Roparun.

De prent is ook te koop tijdens de Open Ateliers op zaterdag 10 en zondag 11 april in Sasha’s atelier aan de Westvest 38. De Roparun is de langste non-stop estafetteloop ter wereld met startpunten in Parijs, Bremen en Almelo en met een finish in Rotterdam, maar komend jaar zal het eenmalig tot Nederland beperkt blijven. Teams leggen 520 kilometer af. Ondanks dat corona roet in het eten gooide, brachten de teams twee miljoen euro bijeen. Stichting Roparun kent dat toe aan initiatieven die bijdragen aan de missie, bijvoorbeeld vakanties van kankerpatiënten en hun familie of de inrichting van een inloophuis.