Rob de Leede tussen voetbalhelden

SCHIEDAM – Hij was perschef van de KNVB. In die rol ga je intensief om met alle voetballers en trainers van het Nederlands elftal. Op verjaardagsfeestjes had hij er altijd wel snaakse anekdotes over. “Dat moet je allemaal eens opschrijven,” zeiden zijn vrienden.

Door Kor Kegel

Dat deed Rob de Leede. Zijn familie uit de Gorzen telt er nog een paar die een goeie pen hebben. Zelf is hij begonnen als sportverslaggever bij Het Vrije Volk, na zijn studie Engelse letteren. Dat was voldoende basis om in 1988 redacteur van het KNVB-maandblad Voetbal Totaal te worden. En toen begonnen zijn avonturen in de internationale voetbalwereld. Zondag is er een signeersessie bij Post Scriptum in de Hof van Spaland, van 13.00 tot 14.00 uur. Rob de Leede signeert er zijn boek ‘Schaken met Edgar Davids’.



Het eerste hoofdstuk gaat over een trainingskamp in Zwitserland, waar de spelers van Oranje in de lounge van hotel Beau Rivage in Nyon zitten te praten en tv te kijken. Edgar Davids komt met een schaakbord en -stukken naar beneden en vraagt wie er zin hebben in een potje. Voetballers zijn niet zo van wiskundig nadenken en niemand reageert. Dan biedt Rob zich aan. Ze hebben allebei geen idee van elkaar hoe goed ze het kunnen. Eerst gaat het gelijk op, maar over elke volgende zet moet Rob steeds langer nadenken. Edgar wint en legt hem haarfijn uit bij welke zet het mis ging. Rob de Leede heeft later in al die jaren bij de KNVB nooit meer een schakende voetballer gezien en als hij merkt dat Edgar Davids contact heeft met wereldkampioen Gary Kasparov, vindt hij het een wonder dat hij het liefst een uur tegen Edgar volhield. Rob de Leede heeft een aantal smakelijke verhalen gebundeld, over Ruud Gullit en Marco van Basten, over Frank Rijkaard, over de twee gezichten van Louis van Gaal. Ongetwijfeld zitten er meer boeken in zijn hoofd, maar over dit debuut heeft Rob vijftien jaar gedaan, schrijft hij in het voorwoord: “Het kwam er niet van en de noodzaak was ook niet echt aanwezig. Toen Nederland in maart op slot ging vanwege het coronavirus en mijn geplande voetbalwerkzaamheden kwamen te vervallen, was het moment daar.” Iedere dag schreef hij tenminste vijftienhonderd woorden, gebaseerd op herinneringen aan wedstrijden, spelers, trainers, scheidsrechters en bondsbestuurders.

Rob de Leede houdt het netjes – Johan Derksen had het ranziger gewild – en geeft een leuk inkijkje in de omgang tussen voetballers, trainers en journalisten. Hij verhaalt over de EK’s en WK’s die hij meemaakte, eerst voor de KNVB en later voor de UEFA en de FIFA. Uit het boek spreekt een liefde voor de sport die Rob van huis uit heeft meegekregen. Melkboer en kruidenier Toon de Leede en zijn vrouw Annie en hun drie zonen zijn een begrip bij Excelsior ’20. Zijn vader bracht hem bij dat het om goed spel gaat, dat je beter sportief kunt verliezen dan oneerlijk winnen. “Ik draag het boek op aan mijn vader,” zegt hij.