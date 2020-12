Informatieavond Ecologische Verbindingszone Zuidrand

SCHIEDAM - Staatsbosbeheer organiseert op 16 december een informatieavond voor bewoners en belangstellenden van de Zuidrand in Vlaardingen en Schiedam. Tijdens de informatieavond zal het huidige ontwerp worden gepresenteerd van de Ecologische Verbindingszone Zuidrand (EVZ) en is er voor de aanwezigen mogelijkheid om vragen te stellen. In verband met de huidige coronamaatregelen zal de informatieavond digitaal plaatsvinden.

De informatieavond vindt plaats op 16 december van 19.00 tot 20.00 uur. Het ontwerp dat gepresenteerd wordt is een uitwerking van het schetsontwerp dat in 2017 is gepresenteerd. Wilt u graag deelnemen aan de informatieavond? Stuur dan een mail naar hofvandelfland@staatsbosbeheer.nl . U kunt tot uiterlijk 13 december aanmelden, 15 december ontvangt u een mail met de link naar de digitale ontmoetingsruimte en het programma van de avond.

Provincie Zuid-Holland investeert in de ecologische kwaliteit van recreatiegebieden in Midden-Delfland. Het natuurgebied “Vlietlanden” wordt verbonden met de “Ackerdijckse Plassen”, deze ecologische verbinding loopt door de recreatiegebieden “Woudhoek” en “Holierhoek”. Een gedeelte van dit traject is al aangelegd, namelijk het gedeelte tussen de spoorweg Delft-Schiedam en de Ackerdijkse Plassen. Staatsbosbeheer heeft in opdracht van de provincie een schetsontwerp gemaakt voor het andere gedeelte van het traject, de ecologische verbindingszone tussen de Vlaardingervaart en de spoorweg Delft-Schiedam.

De ecologische verbinding wordt ingericht voor een aantal bedreigde diersoorten, waaronder de Noordse Woelmuis. Deze muis leeft geïsoleerd op de Vlietlanden en kan niet doorsteken naar de Ackerdijkse Plassen. Via de (nieuwe) ecologische verbindingszone is het leefgebied van onder andere deze Noordse Woelmuis uit te breiden, zo kan de muis zich verplaatsen van a naar b.

De Noordse Woelmuis leeft op de grens van nat en droog langs de oevers van watergangen. Op zijn route heeft hij soms een iets groter, drassig leefgebied nodig. De ecologische zone wordt dan ook voornamelijk ingericht langs watergangen. De woelmuis mijdt contact met andere muizen en heeft niets met huizen, bomen en tuinen. Kijk voor meer informatie op www.boswachtersblog.nl/zuid-holland.