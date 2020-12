Clubs uit Schiedam halen € 18774 op met Grote Clubactie

Er is in Schiedam weer heel wat geld opgehaald. (Foto: Privé)

SCHIEDAM - Ruim 300.000 verkopers zetten zich de afgelopen maanden in om loten te verkopen tijdens de Grote Clubactie. In Schiedam lukte het verenigingen om in totaal € 18774 op te halen. Landelijk deden zo’n 5.300 verenigingen mee met de Grote Clubactie. Samen haalden zij dik 9,5 miljoen euro op door meer dan 3 miljoen loten te verkopen. De deelnemende clubs verbreken hiermee alle records.

Dit jaar deden in Schiedam de volgende clubs mee en zij haalden de volgende bedragen op. Hiervan gaat 80% naar de club! Schiedam RKSV Excelsior 20 €4359, VV Kethel Spaland €3345, Handbalvereniging Ventura €2388, Rijnmondband €1512, SKV Nexus €1506, Stichting Nobel Judo Support €1356, ZVVS Waterpolo €1179, Scouting Taizé-groep €801, ZVVS Wedstrijdzwemmen €660, SBV Juventus €639 (een volledige lijst met deelnemers uit Schiedam kan worden opgevraagd)Meer clubs dan vorig jaar“

Dit is de grootste opbrengst in de 48-jarige geschiedenis van de Nationale Grote Clubactie.” Directeur Frank Molkenboer kan zijn geluk niet op: “Ik ben supertrots dat iedereen zo zijn best heeft gedaan. Juist in deze moeilijke tijden is dit soort saamhorigheid belangrijk.” De afgelopen jaren daalde het aantal clubs dat deelnam aan de Grote Clubactie. Die trend is volgens Molkenboer nu “krachtig doorbroken”. Dit jaar doen er zelfs weer meer clubs mee dan vorig jaar. “Dit laat zien dat de loterij nog steeds springlevend is. En dat is fijn, want ook in de toekomst hebben verenigingen onze loterij keihard nodig om financieel gezond te blijven.”

Verkopers gingen dit jaar nog steeds ‘ouderwets’ langs de deuren, waarbij voldoende afstand werd bewaard. Daarnaast werden vanwege de coronacrisis krachtige nieuwe online middelen ingezet. Zo kon de verkoop volledig coronaproof doorgaan. Met succes, in totaal werden 3.173.719 loten verkocht, waarvan maar liefst 1,2 miljoen loten online. De verkopers bleken digitaal enorm creatief: QR-codes, e-mail, social media en WhatsApp werden ingezet om loten te verkopen. Duizenden video’s werden online gedeeld om familie en vrienden aan te zetten tot het kopen van een lot of anderen te enthousiasmeren. Voor het eerst gebeurde dit ook via TikTok. Kinderen deelden talloze filmpjes met de hashtag #groteclubactie.

Vereniging gesteund? Niet alleen voor de deelnemende clubs, ook voor alle mensen die een lot hebben gekocht, is het een bijzonder jaar. Er zijn dit jaar namelijk veel meer prijzen te winnen en de prijzenpot is aanzienlijk verhoogd. De winkans is dit jaar zelfs 1 op 10. Check uw lot(en) vanaf 10 december via de lotchecker op clubactie.nl om te kijken of er een prijs op is gevallen.