De Messiah van Händel live online te zien

SCHIEDAM - In tijden waarin samenzijn beperkt is, maar samen zijn belangrijker is dan ooit, geeft Theater aan de Schie een prachtig kerstcadeau aan de stad. Op zondag13 december 2020 om 15.00 uur wordt De Messiah van Händel, uitgevoerd door de Nieuwe Philharmonie Utrecht, live uitgezonden op de website van het theater; www.theateraandeschie.nl.

Laten we als Schiedammers digitaal samenkomen en vanuit de huiskamer genieten van dit prachtige klassieke concert. Sinds 2013 voert de Nieuwe Philharmonie Utrecht ieder jaar in december de mooiste aria’s op uit De Messiah van Händel. De Messiah van Händel is één van de meest uitgevoerde werken uit de klassieke muziekgeschiedenis. Jaarlijks beleven veel mensen vreugde en troost bij het beluisteren van deze prachtige muziek. Theater aan de Schie heeft besloten om speciaal voor de feestdagen deze voorstelling cadeau te geven aan de stad. De voorstelling is live en gratis te bekijken via theateraandeschie.nl.

Directeur Rob Roos: “Er is niks mooier dan samen zijn met kerst, maar dat is nu erg lastig. Het is voor ons allemaal een bijzonder jaar geweest en daarom willen wij graag iets gezamenlijks doen voor alle Schiedammers. Als kerstcadeau aan de stad streamen wij live vanuit Theater aan de Schie het klassieke stuk De Messiah van Händel. De Messiah van Händel willen we vanaf nu jaarlijks uitvoeren. Het is de start van een nieuw Schiedamse traditie gelijk aan die van de jaarlijkse uitvoeringen van de Matthäus Passion. Volgend jaar voeren we in ieder geval de volledige uitvoeringop. Uiteraard dan weer live en met heel veel publiek. Gewoon weer samen”

Een volledige uitvoering duurt ruim 2,5 uur, hetgeen onder de huidige omstandigheden niet mogelijk is. Om die reden biedt de Nieuwe Philharmonie Utrecht een verkort programma aan met de mooiste muziek en beroemdste aria’s uit De Messiah, inclusief een inspirerende toelichting van de veelgeprezen dirigent Johannes Leertouwer. Een ideale kennismaking met de wereld van De Messiah, uitgevoerd door een internationale cast van topsolisten, begeleid door een ensemble uit de Nieuwe Philharmonie Utrecht. Zondag 13 december om 15.00 uur is het speciale verkortte programma De Messiah van Händel live te zien in Theater aan de Schie. De voorstelling is uitverkocht, maar voor heel Schiedam is de uitvoering live te bekijken via theateraandeschie.nl.